Погода в Тюмени в июле-2020: аномальная жара ослабеет, но останется

Аномально жаркие воздушные массы, пришедшие на Урал с юга Европейской России, ослабят пыл только к выходным. На этой неделе воздух в Тюмени прогрелся до +35 градусов, такое же пекло стояло в Курганской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийске и Челябинске, передает Центр ФОБОС. А вот на Ямале чуть легче – там +25…+30 градусов. По словам местных жителей, это все же изнуряющая жара – пляжи заполнили купальщики.

Даже ночью в Тюмени воздух остается по-летнему теплым: столбики термометров не опускаются ниже +20 градусов. Сегодня, 9 июля, жители региона все так же утомлены солнцем: на небе ни облачка, а на улице +35 градусов. Солнцепек продлится еще два дня, уже в воскресенье небесная канцелярия ослабит гнет.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе жара спадет. В среднем дневная температура воздуха будет ниже на пять градусов. В понедельник нам еще придется погулять под солнечными ваннами, а со вторника облака будут рассеивать прямые солнечные лучи – будет полегче.

Однако, несмотря на переменную облачность, на следующей неделе дождя не прогнозируют. В «расписании» «Яндекс. Погоды» грозу назначили лишь на следующее воскресенье, 19 июля.

Надеемся, что у нас стихия не разгуляется так же, как сегодня на Кубани, где после засухи ливень затопил Краснодар, наделал бед в Геленджике, где уличные реки уносили потоком людей, а в Сочи ураган повалил десятки деревьев.

Напомним, год назад Тюмень пережила буйство стихии. Бушевал ураган и в 2018 году.

А ЕЩЁ…

Роспотребнадзор рекомендует в жару минимизировать активность, пить не менее 1,5 литра воды, есть низкокалорийную пищу, по возможности оставаться дома, периодически освежаться под прохладным душем. О том, где купаются тюменцы, мы рассказывали ранее.