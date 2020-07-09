Погода на 9 июля в Тюмени: еще жарче, чем вчера

9 Июль 2020 2020-07-09T06:00:09+03:00

В Тюмени еще жарче, чем вчера. Фото: Вадим Бегун

На небе не будет ни облачка

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Сегодня, 9 июля, утро и вечер в Тюмени будут ясными, днем ожидается облачность. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, днем – плюс 32 – 33. Вечером столбики термометров покажут 24 – 30 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевает земляника.

У наших предков существовало поверье: кто хочет занять денег, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти - отказа не будет. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU