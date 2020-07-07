Пляжи Тюмени. Где можно купаться в 2020 году?

В Тюмень наконец-то пришла жара, а вместе с ней – замечательная новость об открытии пляжей. Теперь жители смогут отдохнуть от городской суеты и искупаться в чистых водоёмах, при этом не переживая за своё здоровье. На всех пляжах установлены аппараты с антисептиками, производится дезинфекция пляжного инвентаря и соблюдается социальная дистанция. Рассказываем, где можно купаться в Тюмени в 2020 году и какие пляжи Тюмени пригодны для отдыха.

База отдыха «Верхний бор»

База отдыха "Верхний бор". Фото: vbor.ru

Где находится: 11-й км Салаирского тракта, 1.

Телефон: 38-35-53.

Вход: взрослые – 270; дети (6 – 12 лет) и пенсионеры – 170; дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды – бесплатно.

Здесь каждый тюменец сможет подобрать отдых по душе. Любители проводить время спокойно, могут поваляться на песчаном пляже возле озера или у бассейнов с минеральной водой. А для тех, кто предпочитает активный отдых, всегда работает прокат спортивного инвентаря. Помимо этого, на территории есть большое количество кафе и беседок, зоопарк и прогулки на лошадях.

2. База отдыха «Пруд Лесной»

Пруд Лесной. Фото: delver.ru

Где находится: ул. Лесной Пруд, 1 (район ТЭЦ-2).

Телефон: 69-69-06.

Вход: взрослые – 150; дети (6 – 12 лет) и пенсионеры – 50; дети до 7 лет, ветераны ВОВ, инвалиды – бесплатно.

Горожан здесь ждёт прекрасный песчаный пляж с чистой водой. На территории присутствуют уютные беседки, зоны для барбекю, финская баня и детская площадка, которую обязательно оценят гости с детьми. Любители не праздного отдыха могут взять в прокат спортивный инвентарь или удочки для рыбалки.

База отдыха «Боровое»

База отдыха "Боровое". Фото: borovoe72.ru

Где находится: объездная дорога на Омск, 20-й километр (через ТЭЦ-2).

Телефон: 95-79-38.

Вход: 500 рублей с автомобиля; взрослые – 100 (без автомобиля); дети до 7 лет, пенсионеры, ветераны ВОВ – бесплатно

Это места идеально подходит для любителей активного отдыха. На территории есть волейбольная площадка, мини-футбольное поле. Особо азартные тюменцы могут поиграть в пейнтбол или прокатиться на тарзанке над озером. Отдохнув, гости могут перекусить в уютном кафе или приготовить еду на мангале.

К сожалению, купание в местном водоёме пока запрещено, но пляж открыт и ждёт новых посетителей.

Пляжный клуб «Куба»

Пляжный клуб "Куба". Фото: kuba72.ru

Где находится: 13-й км автодороги на Муллаши.

Телефон: 38-14-24.

Вход: 300 – 500 рублей с автомобиля; без автомобиля – бесплатно

Приехав сюда на отдых, тюменцы могут выбрать платный или бесплатный пляжи. На платном посетителей ждут пляжные места, оборудованные шезлонгами и зонтами, для больших компаний есть возможность разместиться в беседке или бунгало. Отдыхающие могут перекусить в кафе или посидеть в баре, а детвора – порезвиться на детской площадке.

Чтобы хорошо отдохнуть на бесплатном пляже, тюменцы должны брать с собой всё необходимое. Из удобств присутствуют кабинки для переодевания и работает кафе.

Купаться в воде, к сожалению, запрещено.

5. Озеро Андреевское

Озеро Андреевское. Фото: tourister.ru

Вход: бесплатный.

Озеро Андреевское уже давно пользуется популярностью у тюменцев. Располагается оно вблизи посёлков Боровский и Андреевский, окружено лесами. На его берегу размещается несколько комфортных пляжей для отдыха горожан. Некоторые из них примыкают к санаториям и базам отдыха разной ценовой категории. А те, кто равнодушен к пляжному отдыху, могут заняться дайвингом или порыбачить.