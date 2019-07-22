Апокалипсис: Тюмень пережила настоящий ад из-за сильнейшего ливня

Тюмень приходит в себя после страшного урагана, который обрушился на город вечером 21 июля. Из-за разбушевавшейся стихии в некоторых районах города перевёрнуты скамейки, сломаны деревья и снесены заборы. Справедливости ради стоит сказать, что непогода бушевала не везде. Например, в районе КПД ожидание было гораздо более устрашающим, чем реальность. Здесь прошёл небольшой дождик, который закончился через 10 минут. Спокойно было и в районе Лесобазы, в Антипино, на Мысу, в Патрушево и в районе Гилёвской рощи. И только около полуночи в районах начался настоящий ад: сильнейший ливень обрушился на ночной город.

Обвалившаяся конструкция. Фото: ЧС Тюмень

- Пока не зашла в соцсети, не знала, что такой был ветер! – удивляются пользователи из районов, где была тишь-гладь, да Божья благодать.

Зато жителям районов: Дома обороны, Московского и Червишевского трактов и микрорайона «Ямальский-2» досталось по полной программе. Так, в последнем ветрище снёс зелёный забор возле строящегося здания, а возле Аллеи Молодожёнов – скамейки.

Перевёрнутые скамейки в районе Дома обороны. Фото: ЧС Тюмень

Дерево вырвано с корнем на Московском тракте. Фото: ЧС Тюмень

Стихия бушует. Фото: ЧС Тюмень

Поваленный забор на Московском тракте. Фото: ЧС Тюмень

Поваленный забор на Московском тракте. Фото: ЧС Тюмень

На перекрёстке Артамонова/Гольцова улицы превратились в реки. По словам одного из водителей, из-за стихии даже заглох его автомобиль.

Потом на перекрёстке Артамнова - Гольцова. Фото: ЧС Тюмень

Похожая картина наблюдалась и на улице Созидателей.

Улица Созидателей превратилась в море. Фото: ЧС Тюмень

Пострадала и баннерная растяжка «Тюмень, с праздником!», которую вывесили в преддверии Дня города.

Стихия в Тюмени.

На Московском тракте ветер буквально выкорчёвывал деревья с корнями, многие жители на некоторое время остались без света.

Поломанное дерево в районе Дома обороны. Фото: ЧС Тюмень

Кому-то не повезло ещё хлеще – с соседней стройки в окно тюменцев прилетел щит опалубки и разбил стекло.

Щит опалубки прилетел кому-то в окно. Фото: ЧС Тюмень

Ещё у одной тюменки «поплыл» натяжной потолок на балконе – соседи сверху забыли закрыть окно.

Натяжной потолок провис у тюменки из-за соседей. Фото: ЧС Тюмень

Впрочем, невозмутимые тюменцы не без юмора отнеслись к проделкам погоды. Одна из тюменок увидела в грозовом небе «всевидящее око», а дачники расстроились, что в некоторых районах дождь даже не полил картошку.

"Всевидящее око" от подписчицы паблика. Фото: ЧС Тюмень

Напомним, в 2018 году погодные ужасы настигли тюменцев в конце августа. Тогда ветрище срывал крыши, обрывал провода и выбивал стёкла. Бушевала стихия и в мае – погода устроила настоящий апокалипсис по-тюменски.

В микрорайоне Ямальский-2. Фото: ЧС Тюмень

КСТАТИ

Сегодня, 22 июля, погода преподнесёт очередной сюрприз: в области вновь объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 23 м/с.