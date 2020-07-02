2020-07-02T11:25:14+03:00
Общество

Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию

Полученный результат полностью соответствует общественным настроениям в области
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию в регионе. Фото - "Тюменская линия".Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию в регионе. Фото - "Тюменская линия".
Изменить размер текста:

Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию в регионе. Ни в одном из муниципалитетов наблюдатели не выявили нарушений, было лишь шесть обращений, которые специалисты незамедлительно отработали. В общем, по словам парламентариев, голосование прошло легитимно, а полученный результат полностью соответствует общественным настроениям в области.

– Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, – заверил депутат Тюменской областной думы Аретм Зайцев.

По мнению парламентария Владимира Пискайкина, уровень организации был на высоком уровне. Об этом свидетельствует в том числе, как уже говорил его коллега, и отсутствие грубых нарушений. Он отметил соблюдение масочного режима и санитарных норм: на участках выдавали индивидуальные средства защиты.

Депутат областного парламента Сергей Морев также заявил, что голосование прошло без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.

– Наша партия подписала соглашение с Общественной палатой по поводу наблюдателей. Кроме того, на 200 участках в качестве наблюдателей присутствовали представители нашей партии. К чистоте процесса не было никаких нареканий, – сообщил представитель «Справедливой России».

Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев подтвердил слова парламентариев, заявив, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.

– Они сообщили, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. Этот итог в целом отражает настроение жителей региона. Считаю, что общественное наблюдение в том числе способствовало тому, чтобы эти поправки были очень легитимными и отражали свободное волеизъявление граждан Тюменской области, – резюмировал Чеботарев.

Отметим, что Палата Тюменской области назначила всего 6 206 наблюдателей. Кандидатуру предоставляли общественные объединения, некоммерческие организации, а также региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Для них провели специальные обучающие семинары. Кроме того, был создан областной штаб по общественному контролю, который ежедневно координировал деятельность наблюдателей, посещая участки для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
В Тюмени мужчина, подорвавший банкоматы, предстанет перед судом
Владимир Пискайкин прокомментировал организацию голосования по поправкам
В Тюменской области подвели окончательные итоги голосования по поправкам
Тюменский депутат Артем Зайцев доволен организацией голосования по поправкам
Сергей Морев сообщил о легитимности голосования по поправкам
Геннадий Чеботарев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ
Ялуторовец хранил в гаражах алкоголь на 19 миллионов рублей
Снова растет: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июля 2020 года увеличилось сразу на 76 человек
Более трети опрошенных тюменцев довольны качеством ремонта дорог
Одиннадцать тюменцев выиграли квартиры и автомобили на викторине «Время Побед»
В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституцию
В Тюмени девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
Тоболяку грозит до шести лет тюрьмы за хищение горшков с фиалками у знакомой
Об итогах работы ямальского парламента
В Тюмени появятся новые озелененные территории
«Часть съели, остальное растаяло»: в Тобольске мужчины похитили партию мороженого
Погода на 2 июля в Тюмени: ожидается потепление
Тюменец Сергей выиграл квартиру в суперигре «Время Побед»
Людмила Рагозина: «Существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было»
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным
Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы
Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!»
Тюменцы голосуют без нарушений
Явка на голосование по поправкам в Тюменской области превысила 68%
Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»