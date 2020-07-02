Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию
Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию в регионе. Ни в одном из муниципалитетов наблюдатели не выявили нарушений, было лишь шесть обращений, которые специалисты незамедлительно отработали. В общем, по словам парламентариев, голосование прошло легитимно, а полученный результат полностью соответствует общественным настроениям в области.
– Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, – заверил депутат Тюменской областной думы Аретм Зайцев.
По мнению парламентария Владимира Пискайкина, уровень организации был на высоком уровне. Об этом свидетельствует в том числе, как уже говорил его коллега, и отсутствие грубых нарушений. Он отметил соблюдение масочного режима и санитарных норм: на участках выдавали индивидуальные средства защиты.
Депутат областного парламента Сергей Морев также заявил, что голосование прошло без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.
– Наша партия подписала соглашение с Общественной палатой по поводу наблюдателей. Кроме того, на 200 участках в качестве наблюдателей присутствовали представители нашей партии. К чистоте процесса не было никаких нареканий, – сообщил представитель «Справедливой России».
Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев подтвердил слова парламентариев, заявив, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.
– Они сообщили, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. Этот итог в целом отражает настроение жителей региона. Считаю, что общественное наблюдение в том числе способствовало тому, чтобы эти поправки были очень легитимными и отражали свободное волеизъявление граждан Тюменской области, – резюмировал Чеботарев.
Отметим, что Палата Тюменской области назначила всего 6 206 наблюдателей. Кандидатуру предоставляли общественные объединения, некоммерческие организации, а также региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Для них провели специальные обучающие семинары. Кроме того, был создан областной штаб по общественному контролю, который ежедневно координировал деятельность наблюдателей, посещая участки для голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»