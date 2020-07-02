Тюменские депутаты остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию в регионе. Ни в одном из муниципалитетов наблюдатели не выявили нарушений, было лишь шесть обращений, которые специалисты незамедлительно отработали. В общем, по словам парламентариев, голосование прошло легитимно, а полученный результат полностью соответствует общественным настроениям в области.

– Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, – заверил депутат Тюменской областной думы Аретм Зайцев.

По мнению парламентария Владимира Пискайкина, уровень организации был на высоком уровне. Об этом свидетельствует в том числе, как уже говорил его коллега, и отсутствие грубых нарушений. Он отметил соблюдение масочного режима и санитарных норм: на участках выдавали индивидуальные средства защиты.

Депутат областного парламента Сергей Морев также заявил, что голосование прошло без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следили общественные наблюдатели.

– Наша партия подписала соглашение с Общественной палатой по поводу наблюдателей. Кроме того, на 200 участках в качестве наблюдателей присутствовали представители нашей партии. К чистоте процесса не было никаких нареканий, – сообщил представитель «Справедливой России».

Председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев подтвердил слова парламентариев, заявив, что независимые общественные наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, а также конструктивное взаимодействие всех служб.

– Они сообщили, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. Этот итог в целом отражает настроение жителей региона. Считаю, что общественное наблюдение в том числе способствовало тому, чтобы эти поправки были очень легитимными и отражали свободное волеизъявление граждан Тюменской области, – резюмировал Чеботарев.

Отметим, что Палата Тюменской области назначила всего 6 206 наблюдателей. Кандидатуру предоставляли общественные объединения, некоммерческие организации, а также региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Для них провели специальные обучающие семинары. Кроме того, был создан областной штаб по общественному контролю, который ежедневно координировал деятельность наблюдателей, посещая участки для голосования.