2020-07-01T16:05:25+03:00
Общество

Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!»

Депутат отметил соблюдение санитарных норм на участках
Вадим Бегун
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Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!» Скриншот из видео.Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!» Скриншот из видео.
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Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин дал оценку ходу голосования в регионе. По его мнению, уровень организации был на высоком уровне. Об этом свидетельствует в том числе и отсутствие грубых нарушений.

– Всю неделю у нас продолжалось это мероприятие. Организация была на хорошем уровне. Когда я пришел на участок для голосования, то отметил соблюдение масочного режима и санитарных норм: выдача средств защиты, даже ручка каждому предоставлялась. Это говорит о том, что мы понимаем, что коронавирусная инфекция - не шутки и потому соблюдаем правила, - прокомментировал Владимир Пискайкин.

По его словам, люди шли несмотря на пасмурную погоду. Сам он проявил гражданский долг днем ранее. Депутат отметил, что по партийному списку на участки для голосования было направлено 300 наблюдателей. Особых нарушений они не выявили, все прошло на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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