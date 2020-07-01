2020-07-01T16:14:25+03:00
Общество

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным

Никаких жалоб с участков по-прежнему не поступало
Руслан Савинов
Поделиться:
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимнымДепутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным
Изменить размер текста:

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев дал комментарий о ходе голосования в регионе. По словам парламентария, во всех муниципалитетах наблюдатели не выявили нарушений.

- Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. На сегодняшний день из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, - заверил Зайцев.

Он уверен, что россияне поддержат поправки в Основной закон страны:

- Историческое решение, которое принимают сегодня граждане крайне важно. Если поправки будут внесены, то это даст большой задел для будущих поколений, которые будут жить, работать и развиваться, - добавил депутат Зайцев.

Кроме того, он особо отметил значимость поправок о русском языке, семейных ценностей, в системе госвласти. Сам Зайцев голосовал днем ранее.

Напоминаем, голосование в Тюменской области завершится сегодня, 1 июля, в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным
Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы
Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!»
Тюменцы голосуют без нарушений
Явка на голосование по поправкам в Тюменской области превысила 68%
Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»
Жители Тобольска и Ишима активно принимают участие в голосовании
Тысячи тюменцев попробовали солдатскую кашу на полевых кухнях
В викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартиры
В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью