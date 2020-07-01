Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным

1 Июль 2020 2020-07-01T16:14:25+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев дал комментарий о ходе голосования в регионе. По словам парламентария, во всех муниципалитетах наблюдатели не выявили нарушений.

- Констатирую тот факт, что историческое событие по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. На сегодняшний день из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, на мой взгляд, абсолютно легитимны, - заверил Зайцев.

Он уверен, что россияне поддержат поправки в Основной закон страны:

- Историческое решение, которое принимают сегодня граждане крайне важно. Если поправки будут внесены, то это даст большой задел для будущих поколений, которые будут жить, работать и развиваться, - добавил депутат Зайцев.

Кроме того, он особо отметил значимость поправок о русском языке, семейных ценностей, в системе госвласти. Сам Зайцев голосовал днем ранее.

Напоминаем, голосование в Тюменской области завершится сегодня, 1 июля, в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU