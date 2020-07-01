1 Июль 2020 2020-07-01T12:06:03+03:00

Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать. Фото - "Тюменская область сегодня".

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Депутат областного парламента Сергей Морев заявил, что голосование в регионе проходит без нарушений. За соблюдением законности на участках голосования следят общественные наблюдатели.

– Наша партия подписала соглашение с Общественной палатой по поводу наблюдателей. Кроме того, на 200 участках в качестве наблюдателей присутствуют представители нашей партии. К чистоте процесса нет никаких нареканий, – сообщил представитель «Справедливой России».

Сергей Морев призвал тюменцев исполнить свой гражданский долг. По его мнению, сделать выбор сейчас очень важно, так как существующая Конституция принималась еще в 1993 году, то есть спустя два года после развала СССР.

– По сути, до сих пор никаких изменений в Основной закон страны не поступало, хотя они назрели. «Справедливая Россия» провела огромную работу, мы внесли 37 поправок. 13 из них прошли, – резюмировал Морев.

ИСТОЧНИК KP.RU