«Без масок не обслуживаем!»: в тюменских магазинах усилили контроль над покупателями

С началом режима полной готовности из-за пандемии коронавируса в Тюменской области потребительский рынок был поставлен в строгие рамки – санитайзеры, маски, перчатки, разметка. Спустя три месяца, видимо, народ позабыл, что следует беречь свою слизистую от напасти. Ослабла бдительность, и как результат – увеличилось количество заболевших. Роспотребнадзор же в свою очередь усилил санитарный режим. Ситуацию прокомментировал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/785652" frameborder="0"></iframe> Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров рассказал об усилении масочного режима в регионе.Ирина Ромашкина

Ровно три месяца назад, с 18 марта 2020 года, в регионе остались открытыми двери только продуктовых магазинов, но исключительно с условием выполнения всех требований Роспотребнадзора. В частности, магазины обязаны были нанести разметку, которая обозначила положенное расстояние в 1,5-2 метра – для соблюдения посетителями социальной дистанции, предписанной Роспотребнадзором. Продавцам надлежит быть в масках, перчатках, а у входа в помещение покупателям обязаны предложить дезинфицирующее средство.

При входе в магазин покупатели слышат: "Без маски не обслуживаем!"Фото: Ирина Ромашкина

Первыми среагировали на эти меры крупные торговые сети. Терять клиентов – терять прибыль. Потому в гипермаркетах, к примеру, при входе установлены санитайзеры, а охранники теперь следят не только за соблюдением порядка, но и санитарного режима. Сегодняшнее ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе повлекло за собой изменения в требованиях к торговым точкам.

– Еще на прошлой неделе ситуация складывалась достаточно благоприятно, были все предпосылки для перехода к третьему этапу снятия ограничений. Однако начиная с выходных мы наблюдаем значительное увеличение количества заболевших. При этом те профилактические меры, которые способны помочь, просты, разумны и достаточно эффективны, не соблюдаются, а иногда осознанно игнорируются. И те торговые объекты, деятельность которых не приостанавливалась, продуктовые магазины, рынки, являются местами, где скапливается большой трафик покупателей. В условиях масочного режима это приводит к распространению заболевания, – констатировал Александр Сидоров.

Роспотребнадзор и департамент потребительного рынка Тюменской области ежедневно проверяет по 5-7 торговых точек - магазины у дома, рынки, сетевые маркетыФото: Ирина Ромашкина

Поэтому департамент потребительского рынка и Роспотребнадзор проводят усиленные проверки продуктовых магазинов разного формата, от небольших магазинов у дома до крупных гипермаркетов. В день проверяют по 5 – 7 объектов, из них 2-3 крупных – гипермаркеты либо рынки.

– Нарушения выявляются практически на каждом объекте, но степень их различна. Где-то предприятие устраняет нарушения тут же, при сотрудниках, где-то составляется протокол об административном нарушении и даже готовятся материалы о приостановлении деятельности, сказал Сидоров. – Сейчас приостановлена деятельность порядка 100 торговых объектов, они ждут решения суда.

Одна из таких проверок показала нарушения в гипермаркете «Лента» на ул. Мельникайте. Однако сегодня магазин устранил все замечания, привел торговую точку в надлежащий вид – Роспотребнадзор проверил.

Обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.Фото: Ирина Ромашкина

Директор гипермаркета «Лента» (ул. Республики, 291) Юлия Лукина рассказала, что эта торговая сеть одна из первых нанесла разметку о соблюдении социальной дистанции, по громкой связи покупателям постоянно напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм, раз в два часа проводится дезинфекция зала, раз в час – продуктовые тележки.

– Продавцы на кассах в масках лучшего качества, можно так сказать – они в респираторах. Они непосредственно общаются с покупателями. Дабы сохранить здоровье наших сотрудников, мы используем маски с повышенной безопасностью, – сообщила Лукина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/785654" frameborder="0"></iframe> Соблюдение санитарных норм в "Ленте": что изменилось 18.06.2020?.

На входе имеются санитайзеры и одноразовые маски. Сегодня у входа дежурят сотрудники гипермаркета, чтобы следить за соблюдением норм.

Приняты меры о прекращении обслуживания покупателей, не соблюдающих масочный режим. До всех организаций торговли доведены разъяснения Минпромтогра: в случае отказа посетителей магазина надеть маску продавец магазина вправе не пустить в торговый зал и отказать покупателю в облуживании на кассе.

– Опубликована официальная правовая позиция, согласно которой данные действия являются законными, не нарушают права покупателей. Только нашими общими усилиями – усилиями власти, бизнеса, населения – можно остановить распространение заболевания. Переход на третий этап снятия ограничений – открытие торговых центров, ресторанов и кафе – не произойдет сам собой. Поэтому я хочу призвать жителей нашего региона ответственно и добросовестно относиться к выполнению профилактических мероприятий и не подвергать свое здоровье опасности, – обратился к жителям региона Александр Сидоров.

Продавцы вправе отказать в обслуживании, если на покупателе нет маски. Это не будет являться нарушением прав потребителя.Фото: Ирина Ромашкина

Зачастую посетители отказываются выполнять принятые нормы. Порой доходит до конфликтов, иногда приходится даже вызывать полицию. Однако чаще всего предприниматели пытаются сохранить лояльность к покупателям, сгладить неприятные ситуации. Сегодня на сторону бизнесменов встала буква закона, подчеркивает Сидоров. Покупателя попросят удалиться, если он откажется надеть маску, и это не будет нарушением прав потребителя.

– Это официальная позиция Роспотребнадзора – когда в регионе установлено нормативным документом требование по ношению масок. И отказ от обслуживания покупателей без масок не является нарушением прав потребителя, поскольку эти действия направлены на сохранение здоровья как персонала, так и покупателей.

В регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Рекомендуется обязательное ношение медицинской маски, перчаток.Фото: Ирина Ромашкина

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