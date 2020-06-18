Александр Моор рассказал об условии перехода к третьему этапу снятия ограничений

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:48:23+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дату перехода к третьему этапу снятия ограничений определит правительство региона. Это решение будет согласовано с главным санитарным врачом.

– Нам важно сейчас добиться того, чтобы коэффициент распространения инфекции был как минимум меньше единицы. Если он больше единицы, то это означает, что один человек заражает больше одного человека. У нас 15 июня коэффициент был больше двух, – сообщил глава региона в прямом эфире в рамках программы «Час с губернатором».

Однако он отметил, что абсолютные цифры, характеризующие уровень заболеваемости COVID-19, в области все же не столь велики, как в других регионах России. К тому же в Тюменской области высок уровень тестирования населения на коронавирус и невысока смертность.

– Все эти факторы позволяют нам в диалоге с Роспотребнадзором обсуждать снятие некоторых ограничений. Ближайшие дни будут ключевыми, – заявил Александр Моор.

Губернатор также отметил трудную ситуацию местных предпринимателей. Однако решение вопроса о дальнейшем снятии ограничений диктует только санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Час с губернатором. Регион-Тюмень. 17.06.20.

ИСТОЧНИК KP.RU