Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 июня 2020 года: магазины нарушают санэпидрежим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 июня 2020 года. Магазины нарушают санэпидрежим.

В Тюмени Роспотребнадзор продолжает проверять различные объекты, соблюдают ли они меры по недопущению распространения COVID-19. На всех нарушителей составляется протокол. На прошедшей неделе специалисты ведомства посетили торговые точки, реализующие продовольственные товары, среди прочих – супермаркет «Райт» (ул. Гнаровской, 12) и торговый центр «Ватутинский» (пр. Юганский, 4, к.1). Здесь обнаружены многочисленные нарушения.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 52 и составило 2382 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода, полностью выздоровели 10 036 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровели 304 342 человека.