В тюменских магазинах выявили многочисленные нарушения санэпидрежима

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:42:39+03:00

Там нет ни перчаток, ни масок

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В Тюмени Роспотребнадзор продолжает проверять различные объекты: соблюдают ли они меры по недопущению распространения COVID-19. На всех нарушителей составляется протокол.

На прошедшей неделе специалисты ведомства посетили торговые точки, реализующие продовольственные товары: среди прочих, это супермаркет «Райт» (Гнаровской, 12) и торговый центр «Ватутинский» (пр. Юганский, 4, к.1). Здесь обнаружены многочисленные нарушения. Проверены и строительные организации ООО «СЗ ГК «В72», Брусника, ЮТТА, Скандия: руководство предприятий соблюло все требования по организации работы.

– Межведомственная комиссия посетила меховой салон «Центр кожи и меха Рамзес». В салоне не было запаса дезинфицирующих средств, масок, перчаток, рециркулятора. Кроме того, в комнате приема пищи отсутствует раковина, не ведется журнал измерения температуры тела, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, что ранее были проверены «Лента» по Мельникайте, 139 и рынок «Михайловский» (Федюнинского, 55). В торговых точках также обнаружили нарушения правил дезинфекции, масочного режима, не соблюдалась социальная дистанция. Все допустившие нарушения уведомлены на составление протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU