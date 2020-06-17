17 Июнь 2020 2020-06-17T12:24:31+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июня 2020 года увеличилось на 52 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 17 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 52 и составило 2382 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 37 человек выздоровели (за весь период – 1357), пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 112 человек – в обсерваторе (из них шесть детей), 959 остаются под медицинским наблюдением, 3 577 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 15 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода, полностью выздоровели 10 036 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровели 304 342 человека.

Ранее «Комсомольская правда»– Тюмень» писала, что в областном центре Тюмени Роспотребнадзор продолжает проверять различные объекты, соблюдают ли они меры по недопущению распространения COVID-19. На всех нарушителей составляется протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU