В Тюмени мужчина с винтовкой ворвался в автосалон

В Тюмени мужчина ворвался в автосалон с винтовкой. Скриншот из видео.

В Тюмени у сотрудников одного из автосалонов города выдался неспокойный день. К ним заявился 54-летний мужчина, прихватив с собой винтовку. К счастью, никто не пострадал, к тому же оружие оказалось пневматическим.

По информации «ФедералПресс», тюменец был недоволен пунктом об обязательном страховании, который обозначили в ранее составленном договоре. Он якобы требовал расторгнуть договор, чтобы разорвать все отношения с автосалоном. Однако в полиции буйный посетитель заявил, что никаких угроз в адрес ни сотрудников, ни посетителей автосалона не высказывал.

– Действительно, у них был мужчина с пневматической винтовкой. Сотрудники полиции доставили его в отдел. В настоящее время его привлекли к административной ответственности. Винтовка оказалась пневматической, – сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

Из видео, которое было размещено в одной из групп в социальных сетях, слышно, как горожанин говорит, что просто «привез сыну воздушку». Один из мужчин, который скрутил руки недовольному клиенту (скорее всего, охранник автосалона), резко его успокоил: «Заткнись, а?!».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице оперативники задержали двух ранее судимых мужчин, 22 и 26 лет. Местных жителей подозревают в кражах из семи магазинов и разбойном нападении. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как пояснили полицейские, злоумышленники действовали по одной схеме: по ночам, когда торговые точки уже были закрыты, разбивали окна, выламывали двери и, проникнув внутрь, забирали из кассы деньги. Их они тратили на личные нужды.

Смотреть видеосюжет В Тюмени в автосалон "Форвард - авто" проник пожилой мужчина с дробовиком.

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