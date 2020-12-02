В Тюмени рецидивисты ограбили семь магазинов, ранив в одном охранника. Скриншот из видео.

В Тюмени оперативники задержали двух ранее судимых мужчин – 22 и 26 лет. Местных жителей подозревают в кражах из семи магазинов и разбойном нападении. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как пояснили полицейские, злоумышленники действовали по одной схеме – по ночам, когда торговые точки уже были закрыты, разбивали окна и выламывали двери и, проникнув внутрь, забирали из кассы деньги. Их они тратили на личные нужды.

– В очередной раз, когда молодые люди проникли в очередной магазин и вскрыли денежный ящик, оказавшийся пустым, на шум вышел охранник. Один из них спрятался за стеллажом с товарами и, дождавшись появления мужчины в проходе, ударил его по голове. 64-летний охранник потерял сознание, а подозреваемые скрылись, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данным фактам следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время граждане задержаны. Расследование продолжается.