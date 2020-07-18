2020-07-18T19:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 июля 2020 года: новый антирекорд по заболевшим

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 109 и составило 4560 человек.

Всего зараженных: 4560.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 101 человек выздоровел (за весь период – 2968), девять детей заболели за минувшие сутки, 11 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 36 человек – в обсерваторах, 1262 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 397 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Омутинском районе заработал моноинфекционный госпиталь, который развернули на базе местной больницы. Ранее учреждение находилось в резерве. В нем появилась потребность из-за того, что госпитализировать жителей определенных районов юга области в Тюмень как минимум неэффективно.

В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Количество заболевших увеличивается: за последние сутки зарегистрировано 109 заразившихся, это новый антирекорд. Заболеваемость COVID-19 наиболее высока в самом областном центре и в Тюменском районе. Зафиксированы семейные очаги инфекции в Казанском и Голышмановском районах, в Тобольске и Тобольском районе. Причина везде одна: люди в большом количестве собирались на семейные праздники.

За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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