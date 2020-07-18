18 Июль 2020 2020-07-18T12:33:44+03:00

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В Омутинском районе заработал моноинфекционный госпиталь, который развернули на базе местной больницы. Ранее учреждение находилось в резерве. В нем появилась потребность из-за того что госпитализировать жителей определенных районов юга области в Тюмень как минимум неэффективно.

– Здесь будут принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и при подозрении – при наличии показаний, жителей Омутинского, Юргинского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа, – уточнили в пресс-службе оперативного штаба Тюменской области по COVID-19.

Там подчеркнули, что госпиталь полностью оборудован всем необходимым, в том числе для тяжелых пациентов – как и во всех перепрофилированных учреждениях нашей области. Персонал прошел необходимое обучение, создан запас средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU