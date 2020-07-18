В Омутинском районе заработал моноинфекционный госпиталь
В Омутинском районе заработал моноинфекционный госпиталь, который развернули на базе местной больницы. Ранее учреждение находилось в резерве. В нем появилась потребность из-за того что госпитализировать жителей определенных районов юга области в Тюмень как минимум неэффективно.
– Здесь будут принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и при подозрении – при наличии показаний, жителей Омутинского, Юргинского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа, – уточнили в пресс-службе оперативного штаба Тюменской области по COVID-19.
Там подчеркнули, что госпиталь полностью оборудован всем необходимым, в том числе для тяжелых пациентов – как и во всех перепрофилированных учреждениях нашей области. Персонал прошел необходимое обучение, создан запас средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»