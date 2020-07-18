Новый антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 109 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T11:02:25+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 109 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 18 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 109 и составило 4560 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 101 человек выздоровел (за весь период – 2968), девять детей (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 36 человек в обсерваторах, 1262 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 397 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным НКО помогут деньгами на дезинфекцию. Субсидия выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций составляет 15 тысяч рублей плюс по 6 500 рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, дадут 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU