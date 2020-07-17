Тюменским компаниям субсидируют затраты на дезинфекцию

17 Июль 2020 2020-07-17T08:59:45+03:00

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Пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентированным НКО помогут деньгами на дезинфекцию. Об этом рассказала заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

– Субсидия выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций составляет 15 тысяч рублей плюс по 6 500 рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, дадут 15 тысяч рублей, – сообщила Иванова.

Замруководителя ведомства отметила, что для получения субсидии следует до 15 августа направить в свою налоговую инспекцию заявление в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика. Также это можно сделать по почте или через боксы для приема входящей корреспонденции, расположенные в налоговых органах.

Кстати, бизнесмены сами могут проверить, положена ли им такая субсидия. Для этого на официальном сайте ФНС России запущен специальный сервис. Дополнительную информацию можно получить едином контакт-центре налоговой службы по номеру телефона 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU