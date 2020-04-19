2020-04-19T20:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 апреля 2020 г.: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 апреля 2020 г.: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛКоронавирус в Тюмени, последние новости на 20 апреля 2020 г.: шесть человек подключены к аппаратам ИВЛФото: pixabay.com
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Тюменцы продолжают нарушать режим самоизоляции. Их не пугают ни реальная возможность заболеть, ни усиленные посты силовиков на улицах города.

Только за последние сутки в Тюмени заболели коронавирусной инфекцией 42 человека, а общее число инфицированных коронавирусом составило 227. Два летальных исхода. 20 тюменцев выздоровели.

По данным оперативного штаба Тюменской области, одному из пациентов инфекционной больницы стало хуже – он не может самостоятельно дышать. Таким образом, на 20 апреля к аппаратам ИВЛ подключены шесть человек.

Сейчас лечение получают 205 жителей региона, из них 12 больных коронавирусом находятся в инфекционных отделениях Тобольска и Ишима. Из всех заражённых - четверо детей. Они лежат в инфекционной больнице в Тюмени. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В обсерваторе размещены 103 человека. На самоизоляции находятся 2 тыс. 649 человек.

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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