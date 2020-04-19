19 Апр 2020 2020-04-19T12:20:19+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2020 года увеличилось на 42 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2020 года

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Количество заболевших новой инфекцией за сутки увеличилось на 42 и составило 227 человек. Отметим, что, несмотря на режим самоизоляции, в регионе который день подряд растет число заболевших.

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. Полностью выздоровели 234 человека. В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 14 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 10.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровели 3291 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU