Режим полной самоизоляции в Тюмени: как патрулируют улицы в пасхальные выходные

В пасхальные выходные,18, 19 апреля, в Тюмени усилено патрулирование общественных мест – скверов, парков, дворов. Корреспондент тюменской «Комсомолки» прогулялась по областной столице, чтобы составить собственную независимую картину происходящего. Без юмора не обошлось…

А если очень хочется?

В одном из дворов приятно удивили местные жители. Надо отдать должное популярной здесь пекарне. Её владельцы ограничили количество посетителей в помещении и рекомендовали встать в очередь в 1,5 – 2 метрах друг от друга.

Тюменцам рекомендуют соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.Фото: Ирина Ромашкина

Отправилась в сквер Победы. По пути встречала одиночек либо молодые семьи, редко какого пенсионера на лавочке – все держатся на дистанции. На улицах нередко встречаются прохожие, однако чаще всего они идут в магазин, аптеку, по другим своим делам. Все реже встретишь тех, кто решил прогуляться в угоду собственной прихоти.

Недавно в районе Лесобазы был и такой случай. Сорвав ленты с горки на дворовой детской площадке, собрались ребятишки. Взрослые, увидев честную компанию, стали разгонять их по домам. На что дети с печалью парировали:

– Ну вот, опять! Четвертый раз за день!

В случае нарушения горожан привлекают к административной ответственности.Фото: Ирина Ромашкина

Оставайтесь дома!

На входе в сквер Победы к нам подошли полицейские.

Тюменцы стараются держать социальную дистанцию.Фото: Ирина Ромашкина

Вежливо обратившись, сотрудники правоохранительных органов напомнили о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции и попросили назвать имя, отчество, фамилию, дату рождения. Мы разговорились.

– Много гуляет людей?

– Здесь нет.

– А где много?

– По городу, ближе к объездной. Особенно в новых микрорайонах, во дворах и скверах. Мамочек с детьми домой отправляем. Дедушки с бабушками выходят подышать, тоже просим домой идти. Бывает, что люди грубят, вступают в спор. Видно, кто сидит или шатается, тех отправляем домой. А в основном люди, видно, идут целенаправленно. Если дети во дворах – звоним в домофон родителям и загоняем домой.

Чаще всего прохожие говорят полицейским, что идут в магазин или выгуливают собаку.Фото: Ирина Ромашкина

Такие патрули в выходные встречаются по всему городу. Как пояснил корреспонденту «Комсомолки» заместитель начальника отдела информации и общественных связей Управления МВД по Тюменской области Антон Каморников, улицы областного центра патрулируют не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы, народные дружинники, казаки, а также общественники. Проверяют площади, парки, скверы, детские площадки и другие места, нахождение в которых запрещено. В случае нарушения горожан привлекают к административной ответственности.

В пасхальные выходные полиция усилила патрулирование.Фото: Ирина Ромашкина

Церковь без прихожан

Также в пасхальные выходные в особые патрули вышли и сотрудники Росгвардии. Личный состав инженерно-технического отделения ОМОНа и кинологи со служебными собаками проводят обследование более 30 религиозных объектов.

– На маршрутах патрулирования правоохранители напоминают гражданам о важности самоизоляции и рекомендуют не покидать дома без особой необходимости. Такая вынужденная мера помогает сохранить здоровье свое и окружающих, – напоминает Управление Росгвардии по Тюменской области.

Ранее протоиерей Тобольской митрополии Григорий Мансуров обратился через «КП-Тюмень» к прихожанам Тюменской области с просьбой, чтобы верующие воздержались от посещения храмов в период пандемии.

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