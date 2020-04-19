В Тюмени коронавирусом болеют четверо детей

19 Апр 2020 2020-04-19T13:19:09+03:00

Все они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии

Изменить размер текста: A A

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области выросло до 227. Только за сутки диагноз подтвержден у 42 человек.

В оперативном штабе Тюменской области рассказали, что в настоящее время лечение получают 205 человек, из них 12 больных коронавирусом находятся в инфекционных отделениях Тобольска (4) и Ишима (8). Среди заражённых и четверо детей. Они лежат в инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

Одному из пациентов стало хуже. На 19 апреля шесть больных подключены к аппаратам ИВЛ. В обсерваторе размещены 103 человека. На самоизоляции – 2 тыс. 649 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU