Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 ноября 2021 года: открываются новые пункты вакцинации

В Тюмени открываются новые пункты вакцинации. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 344 и составило 72 145 человек, 9 человек скончались (всего – 2 415 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

В Тюмени в понедельник, 8 ноября, откроют три центра вакцинации. Сделать прививку от коронавируса горожане смогут во Дворце творчества и спорта «Пионер», центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и на стадионе «Геолог».

Кроме того, небольшие пункты вакцинации мы открываем с понедельника в спортивных школах «Тура» и «Водник», детско-юношеском центре «Пламя», Центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина, 1 и в центре развития творчества детей и юношества «Грант».

Дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях примут после 8 ноября 2021 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного образования и науки Алексей Райдер.

Так, осенние каникулы для учащихся 1 – 4 классов во всех школах Тюменской области будут продлены. А 5 – 11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение.

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.