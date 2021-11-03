В Тюменской области продлили осенние каникулы для учащихся начальных классов

Изменения вступят в силу 8 ноября 2021 года Фото: Мария Толстихина

Дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях примут после 8 ноября 2021 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного образования и науки Алексей Райдер.

Так, осенние каникулы для учащихся 1-4 классов во всех школах Тюменской области будут продлены. А 5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение.

Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей.