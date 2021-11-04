Жителей Тюмени с понедельника будут вакцинировать на футбольном стадионе. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени в понедельник, 8 ноября, откроют три центра вакцинации. Сделать прививку от коронавируса горожане смогут во Дворце творчества и спорта «Пионер», центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и на стадионе «Геолог».

– Кроме того, небольшие пункты вакцинации мы открываем с понедельника в спортивных школах «Тура» и «Водник», детско-юношеском центре «Пламя», Центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина, 1 и в центре развития творчества детей и юношества «Грант». Пункты вакцинации в торговых центрах придется свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR-кода, – сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, в конце октября – начале ноября был набран хороший темп по вакцинации. Глава области призывает всех, кто еще не поставил прививку, сделать это: «Только коллективный иммунитет поможет нам эффективно противостоять пандемии».