Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 ноября 2021 года: умерли 9 человек

В Тюмени за сутки умерли 9 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 4 ноября увеличилось на 9 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 415 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 105 человек выздоровели (за весь период – 58 834), 52 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 50 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 403 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 728 699 человек, полный курс прошли 662 329.

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.