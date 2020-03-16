Куда поехать на майские праздники 2020 из Тюмени по России

Цветущий сакурой Грозный, белоснежные горные хребты Алтая, чистейшие озера Урала, ночные огни российских мегаполисов, величественный Байкал и невиданный Дальневосток. Эти красоты светят тюменцам вместо зарубежных туров из-за коронавируса. Ростуризм дал рекомендацию в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции не выезжать из страны, да и сами туристы не прочь сберечь рубль, который пока не стабилен.

Опытные туристы в отпуске себе не отказывают, но решили провести непредсказуемый 2020 год на Родине, чтобы лучше познакомиться с достопримечательностями

Чаще всего тюменцы спрашивают туры в Анапу. Фото: Елена Смирнова

– После поездок по другим странам я поняла, что в России есть все. Единственное чего у нас нет, наверное, пляжей типа Баунти, как на Мальдивах. Но есть крутые пляжи в Сочи и в Крыму. Советую посетить Карельский полуостров, уральские озера и Камчатка – самый топ, – заверила тюменка Татьяна Ильиных. – На майских мы с друзьями планировали ехать в Турцию. Сейчас поменяли решение. Пойдем на первые майские в поход на Урал, как раз будет пять выходных дней. Точный маршрут пока не определили, но вариантов масса.

Урал, Карельский полуостров, Дальневосток

Таня рекомендует съездить на челябинские озера в национальные парки Таганай, Зюраткуль вблизи Миасса и Златоуста. Нынешняя мечта – посетить самое чистое озеро Урала – Тургояк. Очень красиво в пермском природном парке «Оленьи ручьи».

– Я посоветовала съездить на Байкал. Там очень здорово. Красиво. Мы ездили туда на мотоцикле в августе. Можно поехать на поезде. Мы были на острове Ольхон. Там тоже все благоустроено, – рассказала Таня.

Опытные туристы рекомендуют ехать именно на остров Ольхон. Невероятные виды открываются в бухте Бабушка или песчаная. Наиболее комфортный климат – август.

– Крутые места – Карельский полуостров, Мурманская область. Сопки невероятны. Красивые горы. Мы еще не добирались до морей в Мурманской области. Я знаю, что там снимался фильм «Левиафан». Там крутые постапокалиптические пейзажи. Самое красивое место, где я была – Камчатка – самый топ. Но добираться туда проблематично, – поделилась мнением собеседница.

Камчатка - самое красивое место России, считает тюменка. Фото: Татьяна Ильиных

Добраться до Дальневостока самолетом можно через пересадку в Москве. Таня выбрала иной путь – поездом до Новосибирска, оттуда самолетом в Хабаровск и затем в Петропавловск-Камчатский. В любом случае путь длинный, заверяет путешественница.

– Это самые красивые места, которые я видела, нереальные. Там все же ограниченная сезонность. Есть несколько опасностей – таяние снега, потепление. И медведи. Встретить их вероятность высокая, мы встречали. Но мы были в августе, когда был нерест лосося, и они были максимально сытыми, на людей они не нападали. Это надо узнавать. Туда лучше ехать организованной группой. Так безопаснее. Там такое место... Если на нашем Урале еще безопасно, тропы все проложены, протоптаны, то там не так много маршрутов, лучше узнать безопасные. Но все это компенсируется невероятными эмоциями, – считает Татьяна Ильиных.

Уральские красоты

Я - тоже поклонница уральских красот. Например, в Свердловской области проторены дорожки на вершину горы Качканар, где обитают наши буддисты. Для тех, кто только хочет попробовать свои силы в горные походы этот вариант самый подходящий. Вершину засыпает снегом лишь зимой, а вот летом можно пройти по проторенным дорожкам и познакомиться с бытом российского буддистского храма.

Здесь же, на Среднем Урале, рекомендую пуститься в сплав по местным рекам, походных туров со своим снаряжением или без него предостаточно, дело нескольких кликов. Также можно поехать в сплав по алтайским рекам Ая или Катунь.

Шавлинские озера: привлекательная голубая вода - ледяная, ведь озера проточны и вода в них сходит с ледниковФото: Ирина Ромашкина

Горный Алтай

Моей давней мечтой был Алтай. Если вы там не бывали, то рекомендую посетить край чистейшего горного воздуха, красивейших пейзажей, захватывающих маршрутов. На контрасте с соседним Алтайским краем, Республика Алтай поразила дорогами. Серпантин вьется от севера автономии до самых его южных окраин. А потом – полное бездорожье.

Наша группа проехала от Бийска до Чибита около 500 км, это заняло около шести часов. Ехали по дороге, захватывающей дух, проложенной по горным хребтам. Останавливались на смотровых площадках трассы, на слиянии рек, где голубая Катунь вливается в илистую Аю. Но все эти виды стали смутным воспоминанием пережитого счастья, когда взору открылась конечная цель путешествия – Шавлинские озера и белоснежные вершины Сказки, Мечты и Красавицы.

Голубее воды я пока не видела. И где бы еще могло быть такое, чтобы 25 июля небо заполонили облака и моросящий дождь резко сменился на снег. А уже на следующий день засияло солнце и позволило путешественникам отогреться в +25...+30. Словом, к концу путешествия с меня дважды слазила обгоревшая кожа.

Эту местность еще сравнивают с Альпами. Схожесть очевидна: когда поднимешься на 1000 м, перед тобой откроется зеленый луг, на котором пасутся горные коровы. Здесь алтайцы угостят вкусными лепешками и коровьим молоком. Местность дикой не назовешь – то и дело встречаются попутчики.

Если не желаете экстремального похода далеко в горы, можно остаться в лагере, например, близ поселка Чибит. На огороженной территории благоустроен гостиничный комплекс, здесь же можно расположиться палаточным лагерем.

Неподалеку от Чибита таких организованных лагерей много, места хватит всем. Туда, кстати, приезжают семьями. Воздух свеж и чист, можно отправиться на катамаранах в сплав, можно покататься на лошади или же напариться в местной бани и искупаться в горной речке.

Алтай непредсказуем: здесь за день может трижды смениться погодаФото: Ирина Ромашкина

Крым

С 2014 года Елена Смирнова и ее семья знает только одну дорогу на отдых – в Крым. Выбирая берег Черного моря по душе, тюменцы остановились в Алуште.

– Уже шесть лет мы ездим в Алушту – в июле, июне, августе, октябре, ноябре, декабре, и в этом году собираемся в мае. Даже зимой там прекрасно и можно зайти в море, – восхищается Лена.

Алушта в переводе с древнегреческого языка означает сквозняк: там уникальный воздух, она зажата горами и морем, находится в самом сердце южного берега Крыма. Ее еще называются маленькой Ялтой, но в ней спокойнее и теплее. Городок утопает в зелени.

От картинки такой глаз радуется и ему всегда есть на что любоваться. Все горы, туристические тропы объекты находятся рядом. Уехать можно в любую точку Крыма без проблем. Очень много виноградников, так как там находится винзавод «Массандра». Море чистое, пляжи разные - загорать можно с конца апреля до октября. Местные жители очень добрые и веселые люди. И вообще атмосфера города невероятная.

Алушта прекрасна в любое время года, считает тюменка. Фото: Елена Смирнова

Семейство летает в Крым самолетом. Говорят, что трансфер – самая затратная часть всего отдыха. Ездят «дикарями»: жилье снимают в гостевых домах. Обустроено все как в хорошей гостинице, в столовой кормят по-домашнему, вкусно и недорого.

– По мне, самим по себе ездить лучше – ты не привязан ни к кому. Ну это смотря кто какой отдых любит. Мы уходим в шесть утра в горы и приходим вечером, переодеваемся и на набережную гулять, она очень длинная – семь километров. Особой нужды нет покупать экскурсии и путевки. Там все доступно даже не подготовленному туристу, – поделилась опытом путешественница.

Большие города

Есть что сказать о набережной уроженцу Тюмени Владиславу Соколову.

– Казань – интересный город, где соединились несколько культур. Это свободолюбивый, своевольный город, понять который можно, только если погулять по его улицам без путеводителя. Я ездил туда последний раз, чтобы пробежать полумарафон. Мне понравились виды, которые открывались с беговой трассы: загс, мост в виде буквы М. Мы попали тогда на музейную ночь и эти толпы заряжали. В Казани много жизни, уже за этим туда стоит ехать. И да, набережная там спроектирована с учетом всех потребностей человека, в отличии от восхваленной нашей, - рассказал Владислав Соколов.

Влад пару лет назад переехал в Ханты-Мансийск, приглашает земляков в окружную столицу Югры.

– Приезжайте в Ханты-Мансийск, здесь красиво. И коронавируса нет. У нас горнолыжный курорт в центре города. Огромный национальный парк в черте города с вековыми кедрами и много всяких памятников, – пригласил Влад.

Спрос на Крым, курорты Краснодарского края и, в частности, туры в Анапу возрос - их спрашивают в основном семейные тюменцы, отметила руководитель одного из тюменских центров туризма Мария Пуртова. Популярны у тюменцев также автобусные туры в Соль-Илецк Оренбургской области.

Тюменцы рекомендуют посетить Калининград, города с минеральными водами, или посвятить майские каникулы знакомству со столицами – Санкт-Петербургом и Москвой.

Из диковинных городских мест весной 2020 года стоит посетить Грозный. Говорят, чеченская столица зацветает словно в сказке. Несколько лет назад там высадили сакуру и теперь Грозный благоухает, дарит жителям и гостям города необыкновенные виды.

Северяне в свою очередь планируют провести отпуск в Тюмени: посетить тюменские санатории, горячие источники, или же просто погулять по улицам самого лучшего города Земли. Впрочем, есть и те, кто решил поберечь деньги, нервы и здоровье – провести отпуск дома.

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