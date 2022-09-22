В Тюмени продлили арест Инессе Бранденбург, которая вынесла из хранилища банка 561 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени Центральный районный суд продлил арест 53-летней Инессе Бранденбург, которую обвиняют в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. В 2018 году она вынесла из хранилища банка 561 миллион рублей, после чего скрылась.

– По постановлению суда Бранденбург будет находиться под стражей по 27 ноября 2022 года, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю дерзкого ограбления банка. Когда-то его назвали даже преступлением века, конечно сами тюменцы. Тогда, в 2018 году, из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития было похищено более 560 миллионов рублей. Эти деньги вынесли в спортивных сумках, сделала это Бранденбург.

Совсем недавно ее вновь вернули в Россию – из Испании, женщине все же придется ответить за громкое ограбление. Ее экстрадировали в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, МВД России и ФСИН России.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор постановил наградить знаком отличия «За мужественный поступок» двух сотрудниц банка, которых бандит взял в заложники 7 июля 2021 года. Информация об этом размещена на портале правовой информации региона.

В постановлении, подписанном главой региона, говорится, что старшего клиентского менеджера Наталью Белоногову и руководителя дополнительного офиса Ксению Чернецеву наградят знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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