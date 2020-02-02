Американские врачи временно отложили терапию тюменскому малышу Диме Тишунину

Американские врачи на время отложили терапию тюменскому малышу Диме Тишунину, который в конце января прилетел в Америку на лечение. Родители мальчика, Александр и Виктория Тишушины, сообщили на страничке в Инстаграм, что у малыша поднялась температура и даже пришлось ночью обращаться в скорую.

- Через сутки температура спала, но врачи сказали: Диме надо восстановить силы, так как Zolgensma (препарат, который будут вводить Димке, - прим. ред.) очень сильно «подшатает» иммунитет, и Дима целый месяц должен быть как в инкубаторе. По этой причине терапию отложили. Чуть позже назначат дату после приёма, на котором скажут, что все в норме и можно начинать хоть на следующий день, - пишут родители.

Объявление от родителей. Фото: Instagram семьи Тишуниных

Напомним, о Диме Тишушине вся страна узнала в 2019 году. Мальчику поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Спасти ребёнка может только оперативное лечение в Детском госпитале Филадельфии, которое стоит баснословные 163 миллиона рублей. Деньги малышу собирали всем миром, однако большую часть средств на счёт перед Новым годом перечислил неизвестный волшебник.

Из дома - ни шагу. Фото: Instagram семьи Тишуниных

СПРАВКА «КП»

Спинальная мышечная атрофия первого типа – это наиболее тяжелая форма редкого генетического заболевания. Мышцы без необходимого тонуса постепенно ослабевают и атрофируются, после чего человек начинает испытывать проблемы с глотанием и дыханием.