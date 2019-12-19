Тюменские волонтеры собирают деньги на лечение тяжелобольного малыша

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-19T07:39:50+03:00

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В Тюмени волонтеры организовали акцию в поддержку семимесячного Димы Тишунина. Мальчику поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия.

По информации добровольцев, спасти ребенка может только оперативное лечение в одной из клиник Америки. Однако оно стоит немалых денег – 163 миллиона рублей. Родители Димы, Александр и Виктория Тишунины, обращаются к жителям города за помощью.

– Мы раздаем информационные листовки о сборе денег мальчику с тяжелым заболеванием жителям города в нескольких точках Тюмени. Сегодня, например, у «Океана», на Цветном бульваре и у Центрального рынка. Акция продлится до воскресенья, – рассказали участники акции.

Стоит отметить, что поддержку мероприятию оказывает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

СПРАВКА «КП»

Спинальная мышечная атрофия первого типа – это наиболее тяжелая форма редкого генетического заболевания. Без необходимого тонуса мышцы постепенно ослабевают и атрофируются, после чего у пациента начинаются проблемы с глотанием и дыханием. Диагноз был поставлен маленькому Дмитрию в пять месяцев.

Реквизиты для помощи

Карта Сбербанка: 4276 6716 5338 9673

По номеру телефона +7 929 266 62 32 (VIKTORIIA TISHUNINA – мать ребенка Виктория Анатольевна Тишунина);

Карта Сбербанка: 4279 6700 1234 2446

По номеру телефона +7 926 555 72 55

(ALEKSANDR TISHUNIN – отец Александр Сергеевич Тишунин);

Карта Газпромбанка: 4249 1703 6043 5675

По номеру телефона +7 929 266 62 32 (мать – Виктория Анатольевна Тишунина)

Если ваш телефон подключен к мобильному банку Сбербанка, отправьте СМС на номер 900:

ПЕРЕВОД 79292666232 100,

где 79292666232 – номер телефона матери Димы Тишунина, 100 – любая сумма перевода в рублях;

Казахстан Каспий Голд: 5169 4931 0866 1698,

+77477488788,

691211401492 ИИН (YELENA TISHUNINA (Елена Юрьевна, бабушка Димы)

Яндекс.Деньги: 4100110024091161

PayPal (с любой страны в любой валюте): vatishunina@gmail.com

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ИСТОЧНИК KP.RU