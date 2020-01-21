21 Янв. 2020 2020-01-21T15:27:10+03:00

Тюменский малыш, которому собрали на лечение 163 миллиона рублей, прилетел в Америку. Фото - Инстаграм героев.

Изменить размер текста: A A

Дима Тишунин из Тюмени, которому врачи поставили страшный диагноз, прилетел в американскую клинику на лечение. Ранее ему всем миром собрали 163 миллиона рублей.

«Сегодня до обеда мы прогулялись, дошли до госпиталя, разведали обстановку, чтобы завтра не бежать, не зная куда, а спокойно дойти. Утром завтра предстоят прием у врачей, осмотр, обследования, анализы и так далее», – рассказывают в «Инстаграме» родители малыша Александр и Виктория.

Они сообщают, что Дима чувствует себя нормально, он «разговаривает со всеми на своем английском и строит глазки местным жителям».

Также тюменцы сообщили, что Америка встретила их ветреной и холодной погодой. Кроме того, они поблагодарили неравнодушных за поддержку и неравнодушие.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неизвестный анонимно перевел крупную сумму денег на спецсчет для лечения тюменского малыша Димы Тишунина. Ранее мальчику поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный «волшебник» перевел миллионы рублей на лечение тюменского малыша

Родители мальчика действительно поверили в чудеса перед самым Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU