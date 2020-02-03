Грипп-2020: тюменцы запасаются масками и рецептами народной медицины

Вся Россия взбудоражена тревожными новостями из Китая. Ежедневно оттуда приходят сводки, как с полей сражений, где беспощадным врагом стал новый вирус. Он косит людей: заболевших тысячи, погибших больше сотни. В Тюмени выявили только один случай, но вот обычный грипп и ОРВИ продолжают выводить из строя тюменцев. В целях профилактики горожане пьют витамины, противовирусные препараты, а некоторые ищут нетрадиционные способы, чтобы уберечься от простуды и гриппа. Смекалка тюменцев порой вызывает недоумение.

Бутыли, чеснок и урина

Бдительные тюменцы в соцсетях делятся снимками из китайского города, где уже объявлен недостаток тест-полосок для определения нового вируса и защитных масок. Авторы постов уверены, что пятилитровая пластиковая бутыль из-под воды, надетая на голову, при отсутствии специальных средств, спасет их от любого вирусного заболевания.

Всё, что нужно сделать, – это отрезать дно бутыли, наклеить на одну из сторон, там, где находится рот, хлопчатобумажную ткань и надеть это сооружение на голову. Китайцы так уже ходят, а вот тюменцы не учли одного: как носить эту «спецодежду» в условиях сибирской зимы? Слава богу, таких любителей ноу-хау в нетрадиционной медицине всего пара десятков человек.

В телеграм-каналах люди делятся фото китайцев с бутылями на голове

Тоболяки уверены: в борьбе с гриппом и ОРВИ поможет мыло. Еще в детстве их бабушки заставляли мыльным раствором промывать носовые пазухи. Способ достаточно зверский, учитывая, что мыло сильно сушит слизистую.

Еще одним спасительным средством в борьбе с сезонными простудами считают чеснок, а точнее украшение из него. В нём содержатся фитонциды, которые губительны для некоторых бактерий и вирусов. Чтобы сделать «бусы», нужно взять зубчики чеснока, мелко их порубить и засыпать в капсулу от киндер-сюрприза. При этом капсулу необходимо продырявить, чтобы чеснок выделял свой аромат. Лечебный «медальон» предлагается повесить на шею, используя шнурок.

Также народные целители советуют измельчить на терке лук с чесноком. После чего смесь следует употреблять по одной-две чайные ложки дважды в день и запивать стаканом воды. Скажут ли спасибо ценителю народных рецептов коллеги или пассажиры, которые едут в общественном транспорте, придется проверить на личном примере.

Промывание носа уриной спасет от вируса?Фото: Википедия

Самым отвратительным и сомнительным способом не заболеть можно назвать уринотерапию. Да-да, в Тюмени еще есть люди, уверенные в пользе человеческих отходов. Для профилактики заражения вирусами предлагается промывать пазухи желтой пахучей человеческой жидкостью два раза в день.

А ещё тюменцы активно советуют пить чай с шиповником, который богаты витамином С.

Врачи также рекомендуют использовать средства народной медицины для профилактики вирусов, но в разумных пределах. Как отметила главный специалист по инфекционным заболеваниям Тюменской области Ксения Степанова, дополнительно для профилактики заболевания можно использовать народные средства.

– Главное – делать это разумно: не надо вставлять дольки чеснока в нос, это может повредить слизистую. И не надо считать, что это будет панацеей, если вы заболели. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу, – добавила она.

Что говорят в Роспотребнадзоре?

В ведомстве рекомендуют в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Менять их нужно каждые 2-3 часа. Еще одно важное средство – проветривание помещения.

Наиболее эффективным методом профилактики является введение вакцин. Путем вакцинации можно предупредить пневмококковую и гемофильную инфекции, а также грипп. На сегодня в Тюменской области были зарегистрированы два вида вируса гриппа – А и В, смертельных исходов от осложнений не зарегистрировано.

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