2020-01-31T15:54:32+03:00
Недвижимость

Снять квартиру в Тюмени: долгосрочная аренда оказалась в три раза популярнее посуточной

Снимать жильё на долгий срок для горожан удобнее
Алексей КОСЕНЧУК
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Долгосрочная аренда квартир в Тюмени оказалась в три раза популярнее посуточнойДолгосрочная аренда квартир в Тюмени оказалась в три раза популярнее посуточнойФото: Татьяна Коркина
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Долгосрочная аренда квартир в Тюмени оказалась в три раза популярнее краткосрочной (посуточной). Такие выводы сделали аналитики портала недвижимости Domofond.ru, выяснив, в каких крупных российских городах популярна посуточная, а в каких – долгосрочная аренда. В рейтинге городов по популярности «краткосрочки» Тюмень заняла 51-ю строчку из 78-и. Доля долгосрочной аренды на январь 2020 года составила 74%, посуточной – 26%.

Больше всего предложений по краткосрочной аренде – в Якутске (82,3%), меньше всего – в Грозном (3,8%). По данным портала, только в трёх городах, которые участвовали в исследовании, посуточная аренда превалирует над долгосрочной: помимо Якутска, это Чита (55,1%) и Владивосток (51,6%).

Больше всего посуточная аренда популярна в Екатеринбурге, где на ее долю приходится 42,4%. Второе место – у Москвы (34,1% объявлений с предложениями о посуточном найме), третье место у Омска (33,7%).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала об особенностях тюменского рынка аренды, о том, как снять квартиру подешевле, в каких районах лучше не жить и стоит ли доверять друзьям и знакомым в «квартирном вопросе». Также мы рассказывали, как отразится введение маткапитала на стоимости квартир в Тюмени. Кстати, в 2019 году квартиры в новостройках значительно подорожали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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