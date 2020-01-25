2020-01-24T13:17:06+03:00
Недвижимость

Как отразится введение маткапитала на стоимости квартир в Тюмени

Рассказываем, стоит ли ждать дефицита жилья
Светлана БОРИСОВА
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Как отразится введение маткапитала на стоимости квартир в ТюмениКак отразится введение маткапитала на стоимости квартир в ТюмениФото: Татьяна Коркина
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Введение федерального материнского капитала на первого ребенка, увеличение выплаты на второго и появление регионального маткапитала за первенца в размере 150 тыс. руб. могут ли отразиться на рынке недвижимости? По словам руководителя пресс-службы агентства недвижимости Ивана Камельских, рынок жилья постоянно находится под прессингом различных факторов, которые влияют на стоимость квадратных метров.

Можно вспомнить первую половину 2019 года, когда покупатели «замерли» в ожидании снижения процентных ставок по кредитам и на фоне низкой покупательской активности цены на недвижимость продолжали расти. Законы рынка взяли верх лишь во второй половине года, когда владельцы квартир стали делать скидки реальным покупателям. При этом они доходили до 50 процентов от первоначально заявленной стоимости.

Представитель агентства недвижимости также рассказал, что любые выплаты, направленные на поддержку молодых семей, не могут не отражаться на рынке жилья. Естественно, это подогреет спрос на недвижимость. При этом каких-то резких скачков цен, связанных с такими нововведениями, в этом году ожидать вряд ли стоит, поскольку на рынке недвижимости в Тюмени сейчас достаточно большое количество предложений и риска дефицита не отмечается.

Скорее всего, такие меры социальной поддержки больше отразятся на средней стоимости квартиры, которую приобретают молодые семьи, комфортности и площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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