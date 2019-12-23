Купить квартиру в Тюмени: в 2019 году новостройки подорожали

В Тюмени за год значительно подорожали квартиры в новостройках. Если в начале 2019-го однокомнатную квартиру площадью в 40 квадратов можно было купить в среднем за 2326 тысяч рублей, то в декабре ее стоимость поднялась до 2600 тысяч рублей. Аналитики рынка недвижимости утверждают, что похожая ситуация прослеживается во многих городах России, и причин тому несколько.

КВАРТИРЫ В ТЮМЕНСКИХ НОВОСТРОЙКАХ

Динамику цен на квартиры в новостройках изучали специалисты портала Domofond.ru. По их данным, Тюмень находится на седьмом месте по стране, где сильнее всего подскочили цены на жилье. Показатель региона – 12%. В январе 2019 года квадратный метр на рынке первичного жилья стоил 58,2 тысячи рублей, в декабре же – 65 тысяч рублей.

При этом большая часть предложения приходится на стандартные однокомнатные квартиры, о чем говорится в исследовании компании «Этажи». На «однушки» приходится 21,2% всего предложения на рынке. Еще 12,8% - это однокомнатные квартиры с объединенной кухней-гостиной. 16,8% - это двухкомнатные квартиры, 14% - «двушки» с большой кухней-гостиной. Объем трехкомнатных квартир и квартир формата 3+ – 15,5% и 6,1% соответственно.

Студии на тюменском рынке новостроек можно найти по цене до 2000 тысяч рублей (65%), за 2000-2500 тысячи рублей – однокомнатные (38%), квартиры 1+ продаются в ценовом диапазоне 3000-3500 тысяч рублей (35%). Полноценные «двушки» выставлены на рынок по цене 3000-4000 тысячи рублей (53%), чуть больше половины (58%) квартир 2+ представлены в ценовом диапазоне 4000-5000 тысячи рублей, а «трешки» (28%) –по цене 4000-4500 тысячи рублей.

НОВОСТРОЙКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В среднем по России стоимость квадратного метра в новых домах за этот же период выросла на 10,1%, до 76 тысяч рублей. Как свидетельствует статистика, сильнее всего подорожали новостройки в Иркутске - на 15,4% и Москве - на 15%. А вот максимальное снижение отмечено в Нижневартовске — на 5,1%, где квадратный метр сегодня стоит 53,3 тысячи рублей.

- Рост цен на новостройки как в среднем по стране, так и в большинстве крупных городов можно объяснить целым комплексом причин. Свою роль сыграло и повышение спроса на новые квартиры в начале года, и переход компаний на проектное финансирование (эскроу-счета). Пока что проектное финансирование затронуло только пятую часть строительных проектов, а значит, в следующем году этот фактор продолжит влиять на рынок, - прокомментировали тенденцию к подорожанию аналитики.

В Тюмени - одни из самых просторных квартир в новостройках УрФО. Фото с сайта ЦИАН

КСТАТИ

В Тюмени зафиксированы одни из самых просторных квартир в новостройках Уральского федерального округа, площадь которых перешагнула границу в 200 квадратов. По данным ЦИАН, областная столица лидирует сразу с тремя такими объектами.

За 48,2 миллионов рублей предлагается трехуровневый пентхаус в строящемся жилом комплексе «1А Первомайская», который планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Площадь объекта 358,5 квадратных метров. Можно предположить, что к моменту окончания стройки он станет еще дороже. В ЖК «Паруса» (сдан в 2016 году) за 16,5 миллионов рублей продается квартира площадью 267,2 квадратных метра. Двухуровневый пентхаус находится на 24 и 25 этажах высотного здания. А в ЖК «На Орловской» (сдан в 2018 году) квартиру площадью 253,2 квадрата можно приобрести за 20,26 миллионов рублей.