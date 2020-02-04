Экс-ректора тюменского вуза, ставшего министром, лишили депутатского мандата

Бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков был лишен депутатского мандата. Это произошло в связи с переходом на должность министра науки и высшего образования Российской Федерации.

«Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении мной полномочий депутата Тюменской областной думы шестого созыва. Также прошу исключить меня из состава комитета Тюменской областной думы по социальной политике и освободить от занимаемой должности председателя указанного комитета», – говорится в заявлении Валерия Фалькова на имя председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова.

В итоге на комитете по госстроительству и местному самоуправлению депутаты единогласно проголосовали за отставку своего бывшего коллеги. Окончательное решение станет известно по итогам следующего заседания Тюменской областной думы.

Напомним, 21 января 2020 года стало известно, что Фальков покинет тюменский вуз и станет министром науки. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства. Сейчас исполняет обязанности ректора Тюменского государственного университета Елена Тумакова.

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