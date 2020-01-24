Тюменец, ребёнка которого не берут в детский сад без Манту, обжаловал решение районного суда

Житель Тюмени Александр Лобов, сыну которого запретили посещать детский сад без пробы Манту, обжаловал решение Ленинского районного суда в Тюменском областном суде. Об этом отец ребёнка рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень». По словам Александра, вместе с Савелием (мальчик, которого не берут в садик, - прим. ред.) они продолжают «борьбу за общедоступность дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях».

- С 23 сентября 2019 года мой здоровый (о чем имеется справка участкового врача-педиатра) уже семилетний сын не имеет возможности посещать тюменский детский сад №158 ввиду изданного приказа заведующей в связи с нашим законным отказом от медицинского вмешательства в виде пробы Манту, - рассказывает Александр.

В середине декабря 2019 года суд принял решение отклонить исковые требования Александра Лобова – признать действия сотрудников детсада неправомерными. Однако на этом мужчина останавливаться не стал и подал апелляцию.

- С указанным Решением суда я не согласен, считаю его незаконным, - говорится в апелляционной жалобе, - Считаю, что суд при принятии решения, неправильно определил обстоятельства, имеющие значения для дела, неправильно применил нормы материального права и нарушил применение нормы процессуального права. В силу положений ст. 330 ГПК РФ это является основанием для отмены решения суда.

Аппеляционная жалоба. Фото: предоставлено Александром Лобовым

Напомним, история с «пробой Манту» длится с конца сентября 2019 года. Именно тогда Александр опубликовал в социальных сетях ролик с места событий. На видеокадрах, которые мужчина выложил в социальных сетях, видно, как он приносит справку в детский сад. На ней написано: «ребёнок соматически здоров и может посещать детское учреждение». Тем не менее, медик в допуске отказала.

Позже стало известно, что департамент образования города Тюмени окажет юридическую поддержку тюменскому детскому саду №158, на который ополчился тюменец. В ведомстве рассказали, что департамент руководствуется нормами действующего законодательства и практикой Верховного суда по аналогичным требованиям. Александр Лобов отправился в суд, однако дело проиграл. Сейчас он подал апелляцию.