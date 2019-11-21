Конфликт из-за пробы Манту между тюменцем и детским садом дошёл до суда

Департамент образования города Тюмени окажет юридическую поддержку тюменскому детскому саду №158, на который ополчился тюменец Александр Лобов. В сентябре 2019 года его сына не пустили в образовательное учреждение без результатов пробы Манту, и настойчивый отец подал иск в суд. Ответчиком выступит образовательное учреждение.

Как отметил сам Александр, в нашем регионе это первый прецедент, когда разбирательства из-за пробы Манту доходят до суда. По его словам, у него «не оправдались надежды» на то, что городской департамент образования и областная прокуратура защитят законные интересы его сына в досудебном порядке.

- Я вынужден идти в суд. Хотелось бы надеяться, что именно он поставит жирную точку в этом остром вопросе, который не дает покоя многим родителям и нашим деткам, - цитирует Александра портал «Мегатюмень».

Справка, с которой пришёл Александр. Фото: Александр Лобов

В департаменте образования Тюмени рассказали, что ведомство руководствуется нормами действующего законодательства и практикой Верховного суда по аналогичным требованиям.

- Истец не лишен права судебной защиты путем обращения с требованиями к дошкольному учреждению. Действия медиков не нарушили права и свободы Лобова, а также права его несовершеннолетнего сына на получение дошкольного образования, - подчеркнули в департаменте, отметив, что изоляция необследованного ребёнка не противоречит ни Конституции, ни Закону об образовании.

Если родители отказываются ставить Манту, они могут воспользоваться альтернативными методами обследования. В департаменте отметили, что норма о праве фтизиатра выдать справку об отсутствии заболевания без пробы Манту не свидетельствует о том, что врач решает вопрос о допуске ребенка в детсад.

- Тесты прививками не являются, в связи с чем Закон об иммунопрофилактике на них не распространяется, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что «в детском саду № 158 Тюмени грубо нарушают право детей на образование и на добровольную туберкулинодиагностику (пробу Манту)». С таким заявлением выступил в социальных сетях отец шестилетнего Савы Александр Лобов. Мужчина выложил видео, на котором медицинский работник отказывается принимать ребёнка в детский сад без манту. Тем не менее, в справке, предоставленной в детский сад, написано: «ребёнок соматически здоров и может посещать детское учреждение.