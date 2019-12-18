Тюменец хочет заставить детский сад принять здорового ребенка. Но без пробы Манту

В Тюмени близится к завершению история противостояния семьи детсадовца и руководства дошкольного учреждения. Предметом спора стало отсутствие у ребенка пробы Манту. Почти четыре часа судебного заседания в Ленинском мировом суде города закончились для главы семейства Александра Лобова проигрышем дела. Мужчине придется сделать диаскинтест своему ребенку, чтобы отправить его в детский сад.

Это суд, а не шоу

Открытое заседание суда по иску Александра Лобова к заведующей детским садом № 158 города Тюмени состоялось 17 декабря. В своем заявлении глава семейства призывал представителей Фемиды признать незаконным отказ принять его сына Савелия в детский сад из-за отсутствия пробы Манту.

Назначенное на два часа дня заседание началось лишь в 16 часов. К тому времени в коридорах здания суда, помимо семьи Лобовых, уже собрались журналисты и все те, кто решил поддержать Александра.

Судья Иван Добрынин запретил присутствующим вести фото и видеосъемку в зале, заявив, что это суд, а не шоу. Внимательно заслушав выступления и доводы всех сторон, после нескольких часов заседания представитель Фемиды огласил свой приговор: Александру Лобову в иске отказать.

С чего все началось

В сентябре 2019 года Александр Лобов решил отправить пятилетнего сына Савелия в детский сад «Василек», расположенный на улице Логунова, 8 в четвертом микрорайоне города Тюмени. Необходимые документы – копии свидетельств о рождении, паспортов родителей, СНИЛСа, медполиса, медкарта, а также медицинская справка о допуске к занятиям ребенка – были сданы специалистам дошкольного учреждения.

Сын Савелий уже выбирал, какую футболку и шорты он наденет в первый учебный день, когда внезапно на имя его отца пришел отказ от заведующей детсадом Татьяны Константиновой о зачислении ребенка в группу. Причина проста – родители не согласны провести диаскинтест на выявление у ребенка наличия иммунитета к заболеванию туберкулезом. Иными словами, Лобовы отказываются проводить своему сыну туберкулиновую диагностику.

– Несмотря на наличие у нас справки о том, что ребёнок соматически здоров и может посещать детское учреждение, нам отказали в допуске в детский сад, поскольку документ не от фтизиатра, – рассказывает отец. По его словам, с того самого момента он начал обивать пороги всевозможных инстанций.

В попытках доказать, что его сын здоров и может посещать дошкольное учреждение, Александр Лобов обращался в городской департамент образования, в администрацию города, в Роспотребнадзор. Вместе с сыном он прошел повторное обследование, которое подтвердило, что ребенок здоров. После чего со стопкой обращений он дошел до суда.

Ответчиком в деле выступал детский сад № 158 города Тюмени,учредителем которого является администрация города Тюмени. Третьим лицом к процессу было привлечено управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

К своему исковому заявлению Александр Лобов приложил около 50 листов аргументированных письменных пояснений со ссылками на федеральные законы и решения судов по аналогичным делам. Но даже проведенная масштабная подготовительная работа не помогла Александру добиться того, чтобы его ребенка приняли в сад без реакции Манту.

Действия заведущей детсадом оправданы судом. Фотоколлаж Александра Лобова.

– Все мои аргументы и факты на протяжении четырех часового заседания не возымели на судью никакого эффекта для принятия законного решения. И даже свежая справка от врача-педиатра, которую мы специально получили к заседанию. Судья руководствовался, как он неоднократно отмечал, «здравым смыслом», а не как должно быть – «буквой закона», – сказал Александр Лобов.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» истец признался, что решение суда расстроило его. Тем не менее позже он намерен обдумать варианты дальнейшего отстаивания прав несовершеннолетних на образование и добровольную туберкулинодиагностику.

– Спасибо всем, кто пришел поддержать меня и Савелия. Письменное решение суда будет готово 24 декабря. Есть время подумать над его обжалованием, – поделился впечатлениями сразу после суда Александр Лобов.

При этом тюменец отмечает, что не является антипрививочником. Он всего лишь не хочет ставить пробу Манту своему сыну. Александр уверяет, что у ребенка есть аллергия, проверять реакцию на туберкулез обычным способом, через укол, мальчику нельзя – нужно делать платный тест. Сделать его можно, и, как уверяет Лобов, дело тут не в деньгах. Просто его сын здоров.

Его слова подтверждают справки от врача, медосмотры. Рентген легких показывает, что у мальчика нет никаких заболеваний. Александра возмущает тот факт, что заключение врача-педиатра о допуске его сына к учебному процессу аннулируют медсестра и заведующая. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом.

Врач подтвердил, что на 17 декабря 2019 года Савелий абсолютно здоров. Фото Александра Лобова

При этом отец ребенка утверждает, что единого решения, допускать или нет ребенка без реакции Манту к занятиям, в Роспотребнадзоре, а также в департаментах здравоохранения и образования области нет.

Отца мальчика поддерживают не все

С самого начала история Лобовых активно муссировалась в социальных сетях и вышла далеко за пределы Тюменской области. 12 декабря проблему недопуска детей из-за отсутствия у них пробы Манту в детские садики Тюменской области озвучили в Госдуме. Чуть ранее вышло несколько роликов, где Александр вместе с сыном рассказывает, как они борются за свои права. Поддерживают принципиального отца далеко не все родители.

«Папа не хочет, а мы должны рисковать здоровьем своих деток? Правила одни для всех. Он защищает свои права, а руководство садика – наши», – пишет Алёна Судак. Молодую маму поддерживают лайками несколько десятков подписчиков в соцсети в «ВКонтакте».

Кто-то по-доброму советует Александру сделать тест ребенку: «Сейчас туберкулез очень распространился. Прививка нужна, Это не страшная вещь. От других откажись. А манту советую сделать» – обращается к отцу мальчика Ольга.

Мужчины также не все солидарны с Александром:

«Этот папаша с Тюмени чудит тут, бегает по судам, сам в партии ЛДПР состоит, никакие тесты на туберкулёз проходить не хочет, а ребёнка в детский сад хочет, чтобы пустили», – возмущается Павел.

«Хорош придумывать велосипед, нам ставили, моим детям ставили эту прививку. Придумали это очень умные люди, а вот от таких недопап идёт цепная реакция. Пусти его ребенка в садик без прививки, и завтра будет уже стоять целая толпа таких непривитых детей, ну а дальше – по накатанной», – уверен Владимир.

Сам Лобов не обращает внимания на такие комментарии. В суд его пришли поддержать несколько человек, столкнувшиеся с такими же проблемами. Александр уверен, что ему удастся отстоять свои права.

– Сделать платный диаскинтест возможно, но мы с Савелием пошли другим путем, и будем отстаивать свои права дальше, – говорит отец ребенка.

Манту – не прививка!

Представители детского сада и регионального управления Роспотребнадзора основывают свою позицию на санитарно-эпидемиологических требованиях, отмечая, что правила едины для всех граждан России.

– Многие родители заблуждаются, думая, что туберкулиновая диагностика – это прививка. На самом деле реакция Манту, в просторечье «пуговка» – это тест на проверку наличия туберкулёза. Заболевание это достаточно коварное, и его высокая распространенность создают необходимость в постоянном мониторинге и обследовании населения, особенно детского, – отмечают в ведомстве.