Егор Крид позлорадствовал над специалистами из тюменского родкома, у которых отобрали аккредитацию

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов об аккредитации у тюменских экспертов, которые проводили экспертизу творчества Егора Крида. Соответствующий приказ подписал 18 ноября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции».

- Документ приостанавливает действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов: Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов, - отметили в Роскомнадзоре.

Постановление Роскомнадзора. Фото: официальная группа ведомства

О том, что у противников концерта теперь нет аккредитации, стало известно и самому Криду. На своей страничке в Instagram рэпер с сарказмом высказался об этом.

- Роскомнадзор лишил этих «недо-экспертов» аккредитации… вовремя) Надеюсь, завтра на горизонте не увижу активистов из родительского комитета Тюмени» - написал Булаткин в Инстаграме, приложив в сториз скрин из новостей с пометкой «бедные эксперты».

Скриншот из сториз Егора Крида

Стоит сказать, что на Роскомнадзор возложены полномочия по аккредитации экспертов, которые вправе проводить экспертизу информационной продукции на соответствие знаку возрастной маркировки. Аккредитация проводится на основании представленных документов об образовании, профиле деятельности и опыте работы. После получения аккредитации эксперт работает самостоятельно, на основании заключённого договора.

Между тем, Егору Криду на концерте тоже придётся быть паинькой. На его концерте, который пройдёт уже сегодня, не будет матов. Представители Тюменского родительского комитета положительно отреагировали на решение музыканта и отметили, то всё остальное зависит от контролирующих органов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Тюменский родительский комитет собирался запретить концерт Егора Крида. На своём сайте они даже опубликовали материал «Кто пойдёт на Крида – тот петух». В своём шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант высмеял инициативу общественников.

Тюменский родительский комитет славится постоянными призывами к запретам. В мае 2019 года общественники воспротивились концерту рэпера Face. Причина одна – «он прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты». Чуть раньше они потребовали запретить Хэллоуин, возмутившись «трупной стряпнёй» в виде гробов и расчленёнки, а три года назад выступили против концерта Дианы Арбениной и спектакля с Лией Ахеджаковой. Ради приличия, отметим, что один раз родком был «за», а не «против».