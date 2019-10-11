«Стоило Собянину уехать и началось»: Ургант высмеял желание запретить концерт Егора Крида в Тюмени
Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске вечернего шоу высмеял тюменский родительский комитет, который собирается запретить концерт Егора Крида 19 ноября. В новостной рубрике «Вечернего Урганта» он высказал мнение, что Тюмень «поплохела» без Собянина, и сегодня здесь «творится что-то странное».
– Тюменский родительский комитет опасается за нравственность своих детей, считая рэперов аморальными. На своём сайте они опубликовали статью «Кто пойдёт на Крида – тот петух», - рассказывает Иван под громкий смех зрителей. – Мне не до конца понятна логика. Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я – домашняя птица? На сайте родительского комитета Тюмени должны быть какие-то схемы, видео, которые объясняют, что имеется в виду.
– Вань, а ты не боишься, что сами дети, ученики зайдут на сайт и увидят то, что им не стоит видеть? – спросил Урганта Митя Хрусталёв.
– Нет, Митя, не переживай. Ведь большая часть посетителей сайта Тюменского родительского комитета – это безработные бездетные мужчины. Интересно, а в другую сторону работает этот заголовок? Например, если сделать на тюменской птицефабрике сделать лозунг: «Если ты не топчешь кур, то ты Егор Крид?». Не работает. Что-то странное творится в Тюмени. Стоило Сергею Собянину 14 лет назад уехать и началось, - пошутил Иван Ургант.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на сайте Тюменского родкома появилось обращение к поклонникам рэпера «Кто пойдёт на Крида – тот петух». Озабоченные «аморальным поведением» рэпера» родители выразили надежду, что «родительская общественность сделает вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену».
О концерте Егора Крида в Тюмени и коньяке Ким Кардашьян. Вечерний Ургант. 10.10.2019.О концерте Егора Крида в Тюмени и коньяке Ким Кардашьян. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy
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