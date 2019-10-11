«Стоило Собянину уехать и началось»: Ургант высмеял желание запретить концерт Егора Крида в Тюмени

Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске вечернего шоу высмеял тюменский родительский комитет, который собирается запретить концерт Егора Крида 19 ноября. В новостной рубрике «Вечернего Урганта» он высказал мнение, что Тюмень «поплохела» без Собянина, и сегодня здесь «творится что-то странное».

– Тюменский родительский комитет опасается за нравственность своих детей, считая рэперов аморальными. На своём сайте они опубликовали статью «Кто пойдёт на Крида – тот петух», - рассказывает Иван под громкий смех зрителей. – Мне не до конца понятна логика. Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я – домашняя птица? На сайте родительского комитета Тюмени должны быть какие-то схемы, видео, которые объясняют, что имеется в виду.

– Вань, а ты не боишься, что сами дети, ученики зайдут на сайт и увидят то, что им не стоит видеть? – спросил Урганта Митя Хрусталёв.

– Нет, Митя, не переживай. Ведь большая часть посетителей сайта Тюменского родительского комитета – это безработные бездетные мужчины. Интересно, а в другую сторону работает этот заголовок? Например, если сделать на тюменской птицефабрике сделать лозунг: «Если ты не топчешь кур, то ты Егор Крид?». Не работает. Что-то странное творится в Тюмени. Стоило Сергею Собянину 14 лет назад уехать и началось, - пошутил Иван Ургант.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на сайте Тюменского родкома появилось обращение к поклонникам рэпера «Кто пойдёт на Крида – тот петух». Озабоченные «аморальным поведением» рэпера» родители выразили надежду, что «родительская общественность сделает вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену».