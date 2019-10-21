«Зачем детьми угрожать»: бандиты из Тюмени рассказали о похищениях и шантаже

Про тюменских бандитов, которые орудовали в городе почти 20 лет, сняли большой сюжет на телеканале «Россия 24». Расследование Эдуарда Петрова вышло в эфир на прошлой неделе и было посвящено банде, которая похищала крупных бизнесменов, заставляла стрелять в людей и вымогала у них деньги.

Театр убийств

В сюжете под названием «Провал театра убийств» были раскрыты подробности дела банды, которой руководил Сергей Леонтьев. В подчинении у него находились его двоюродный брат Павел Луговской, а также Федор Савельев и Андрей Казаков. Вместе четверка организовывала похищение предпринимателей. Своих жертв они под дулом пистолета заставляли стрелять в людей, снимая происходящее на камеру. Этими видео они шантажировали своих заложников, вымогая миллионы. Только вот бизнесмены не знали, что стреляют холостыми патронами и на самом деле все происходящее инсценировка и они никого не убивают.

Именно так бандиты поступили с директором тюменской агропромышленной лизинговой компании Владимиром Сорогиным. Они похитили его, вывезли в лес, где заставили выстрелить в человека. Весь процесс попал на видео, которое банда угрожала передать в полицию. Чтобы этого не произошло, с бизнесмена сначала потребовали 50 миллионов рублей, потом сошлись на 20 миллионах.

Когда предпринимателя отпустили, тот вернулся домой. С момента похищения прошла уже пара дней, и семья, конечно, уже забила тревогу, обратившись в полицию. Благодаря рассказу Сорогина, следователям удалось выйти на одного из бандитов Павла Луговского. Именно он сдал своих подельников. Начались задержания.

Тонкий психолог

Как выяснили следователи, мозгом группировки был Сергей Леонтьев. По словам следователя по особо важным делам СУ СКР по Тюменской области Зои Камушкиной, он фактически никогда в своей жизни не работал, зато был примерный семьянин с женой и тремя маленькими детьми. Благодаря своему стратегическому уму и техническим способностям, которые он направлял не в положительное русло, мужчина производил на окружающих только положительное впечатление.

- Организаторские способности великолепные, психолог замечательный, - отметила Камушкина.

Именно Леонтьеву пришла в голову идея давить на людей с помощью постановочных убийств, чтобы люди думали, что замарали себя кровью, и соглашались на все требования. Он же был режиссером всех спектаклей.

С Сергеем Леонтьевым съемочная группа программы встретилась в СИЗО. Он согласился рассказать, как действовала его банда при похищении Сорогина, еще раз подтвердив все версии следствия. При этом он был уверен, что действовал по отношению к бизнесменам благородно, не трогая их семьи.

— Дети есть дети. Зачем детьми угрожать? Мы же не изверги, чтобы детей, жену хватать. Без этого много способов, как одурачить человека, — сказал в интервью Леонтьев.

Не гнушались убийствами

Известно, что по сценарию банда действовала неоднократно. Но однажды все пошло не по плану. При похищении владельца компании по производству агрохимической продукции Леонида Хазана, преступники переусердствовали и убили его. Всего на счету у банды было семь похищений, трое предпринимателей были убиты. Кроме того, они рассчитывали похитить заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова и уже разработали план. Но реализовать не успели, потому что банду вычислили и задержали правоохранительные органы.

За 20 лет преступники таким путем заполучили немало денег, но тратить их не спешили. По словам Леонтьева, семье же не расскажешь, что разбогател нечестным способом.

По заслугам

В июне 2019 года суд приговорил главаря банды Сергея Леонтьева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его правая рука Павел Луговской получил столько же. А в конце сентября 2019 года осудили остальных членов банды. Они получили от 5 до 15 лет лишения свободы.

Расследование Эдуарда Петрова. Провал театра убийств - Россия 24.Смотри премьеру "Екатерина. Самозванцы" прямо сейчас https://www.youtube.com/watch?v=rQSmO2XZxmE В Тюмени ликвидирована кровавая банда. Головорезы орудовали на территории региона почти 20 лет. Похищали крупных бизнесменов, вымогали у них миллионы. Чтобы потерпевшие не обращались в полицию, устраивали криминальный спектакль: заставляли взять в руки оружие и выстрелить в человека. Кто был режиссером циничных инсценировок? Сколько преступлений на их совести? И как провалился спектакль убийц? Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU

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