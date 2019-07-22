В Тюмени на 16 лет осудили участника банды, похищавшей бизнесменов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-22T16:05:10+03:00

В Тюмени осужден еще один член банды, похищавшей бизнесменов. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени 16 лет колонии получил местный житель Павел Луговской. В 2010 году мужчина вошел в состав банды своего двоюродного брата Сергея Леонтьева. Злоумышленники похищали и вымогали у предпринимателей деньги.

– В мае 2018 года бизнесмен, отпущенный злоумышленниками для сбора 20 миллионов рублей, обратился в правоохранительные органы. Злодеи были задержаны и по решению суда заключены под стражу. В ходе проведенных обысков было изъято три пистолета, обрез, боевые патроны к ним, граната Ф-1, самодельное взрывное устройство, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что Луговской согласился сотрудничать с правоохранительными органами и полностью признал свою вину. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Почти две недели назад был осужден Сергей Леонтьев, главарь банды. Он также сядет в колонию на 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU