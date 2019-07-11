Главарь тюменской банды, похищавшей и мучившей бизнесменов, сядет в тюрьму на 16 лет

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-11T15:40:14+03:00

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Главарь тюменской банды Сергей Леонтьев осужден на 16 лет заключения. Он признан виновным в незаконном хранении оружия, бандитизме, похищении человека, вымогательстве, краже. Это не полный список статей, по которым судят 50-летнего мужчину.

– Леонтьев создал банду в 2010 году для похищения предпринимателей и вымогательства у них денежных средств. В ее состав входили его двоюродный брат и еще три человека. В октябре 2011 года тюменец с подельниками похитил бизнесмена, требуя крупную сумму денег. Чтобы гарантированно получить ее, они вывезли мужчину в лес и заставили его выстрелить в своего сообщника, сняв это на видео. Чтобы не попасть в тюрьму, предприниматель отдал бандитам 20 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили: позже преступники сознались, что убийство было инсценировкой. В разные годы Леонтьев с подельниками похищали и убивали людей.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Уголовные дела в отношении двоюродного брата главаря и других злоумышленников еще рассматриваются.

ИСТОЧНИК KP.RU