2019-09-13T10:32:28+03:00
Звезды

«Ходячая эротика»: Алёна Водонаева завернулась в простыню ради эффектных фото

Модель из Тюмени удивила подписчиков нежной фотосессией [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Ходячая эротика»: Алёна Водонаева завернулась в простыню ради эффектных фото«Ходячая эротика»: Алёна Водонаева завернулась в простыню ради эффектных фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Экс-участница «Дома-2», телеведущая, автор книги «Голая» Алёна Водонаева удивила подписчиков нежной фотосессией, которую она сделала в Екатерининском парке Москвы. На кадрах видно, как модель закуталась в самую обыкновенную простыню и в одних джинсах, без бюстгальтера, сделала несколько откровенных красивых снимков.

Голая Алёна Водонаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Голая Алёна ВодонаеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Естественно, реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Пользователи не только восхитились утончённой фигуркой девушки (а мы помним, как она поедала пончики в США), но и восхитились нежной стилистикой кадров.

На фоне простыни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На фоне простыниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта фото особенно понравилась подписчикам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта фото особенно понравилась подписчикамФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ходячая эротика... особенно 5 фотка. Сееекс! Просто богиня, реально! – восторгаются пользователи.

- Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично! Такая красивая в этих фотографиях, просто sexy!

- Господи... сколько грации! Как вы чувствуете камеру, безумно красиво! Одно восхищение! – распинаются подписчики.

Многие обратили внимание на маникюр Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие обратили внимание на маникюрФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В общем, дифирамбов Алёне напели много (и это справедливо), но кто-то должен был добавить ложку дёгтя в бочку мёда. На этот раз отличилась подписчица по имени Ирина. В комментариях девушка задала Алёне вопрос, от которого модель просто опешила.

- Ален, у тебя второй и третий пальцы на ногах немного срослись? Или кажется на фото так? Говорят, такие люди счастливые, - написала девушка. В ответ она получила вполне логичный смайлик – «рукалицо».

А вот и те ноги Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот и те ногиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Водонаева 3 сентября отпраздновала «Шуфутинов день» с песней про третье сентября, а чуть раньше устроила фотосессию в стиле BDSM в чёрном латексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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