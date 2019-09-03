«И снова третье сентября»: Водонаева вспомнила о «Шуфике», а «Опора России» перевернула календарь

Народная мудрость гласит: 3 сентября на Руси отмечают Шуфутинов день. В этот день принято переворачивать календари, разжигать костры рябин и задавать друг другу вопрос: «Но почему? Но почему?». Строчки знаменитой песни россияне знают наизусть, соцсети переполнены всевозможными мемами и картинками, а сами авторы признаются, что довольны неувядающей популярностью хита. Давайте посмотрим, как тюменцы отмечают 3 сентября.

НЕОБЫЧНЫЙ «СУП»

Важная миссия в переворачивании календаря пала на плечи представителей ТРО «ОПОРА РОССИИ» Артёма Андросова и Дмитрия Петрулёва. Для акции с одноимённым названием парни создали двухметровый календарь, который будут перелистывать в течение всего дня. Утром ребята «ворочали» его у входа в Тюменский индустриальный институт на Луначарского, а вечером то же самое будут проделывать на Набережной и на Цветном бульваре у фонтана.

Впрочем, у этой акции есть реальный смысл – привлечь тюменцев к VII международному молодёжному бизнес-форуму «СУП» (Слёт успешных предпринимателей). И, надо сказать, работает такой «маркетинг» успешно.

ВСЁ У НАС ВСЕРЬЁЗ

Вспомнила о 3 сентября и тюменская модель Алёна Водонаева. Девушка опубликовала моменты со съёмок новой фотосессии под музыку Шуфутинского и подписала пост: «Мы слушали Шуфика до того, как это стало мейнстримом. Я календарь переверну... (дальше вы)».

«Вы», то есть подписчики странички девушки, стали хором «подпевать» Алёне в комментариях, вспоминая строчки из песни.

- И снова 3 сентября…

- Ведь было все у нас всерьёёёёз…

- На фото я твоё взгляну, - запевают подписчики.

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ

За мемами и шуточками почему-то многие забыли о том, что 3 сентября – день как раз-таки грустный. Сегодня по всей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена 14 лет назад федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане с 1—3 сентября 2004 года. В тот день боевики захватили школу №1, в результате теракта погибли более 300 человек, среди них 186 детей.

В Тюмени, например, в течение всего дня проходят памятные мероприятия по жертвам чудовищной трагедии. Школьники и студенты проводят памятные выставки, классные часы, тематические программы и акции-митинги.