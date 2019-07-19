2019-07-19T11:33:12+03:00
Звезды

«Жируха из Спрингфилда»: Водонаеву раскритиковали за поедание гигантских пончиков

Модель из Тюмени плюнула на диету и «обросла жиром»
Алексей КОСЕНЧУК
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«Жируха из Спрингфилда»: Водонаеву раскритиковали за поедание гигантских пончиков«Жируха из Спрингфилда»: Водонаеву раскритиковали за поедание гигантских пончиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Путешествие тюменской модели, телеведущей, писательницы, светской львицы Алёны Водонаевой по Лос-Анджелесу продолжается. Помимо пляжного отдыха и прогулок по калифорнийским просторам, девушка вместе со своим сыном уже трижды посетили парк развлечений Universal Studios, где с удовольствием прокатились на всевозможных аттракционах и распробовали местную вкусняшку – гигантский пончик.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Приключения калифорнийского пончика #ПП #БезГлютена #БезСахара #БезТалии
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Правда, поедание этой «холестериновой бомбы» вылилось в критику девушки её же подписчиками. Пользователи обещали надавать Алёнке «по щам» за то, что ест жирную неполезную еду, и вспомнили её же критику в отношении полных женщин.

- Ужас какой! Та, что опускала «жирух», жрёт неполезные пончики, фу! Еще и пошлая! – пишут подписчики, намекая на неоднозначное видео девушки в социальной сети.

- Я еще ни разу не видела, чтобы Алёна занималась в спортзале. У неё фигура окей, но до спортивной не дотягивает. Чтобы было красивое накачанное тело было надо правильно питаться плюс заниматься не раз в год для показухи, а систематично, - советуют девушке пользователи. – Если выбирать между жирной и такой, как Алёна, то взгляд пойдет на Алёну! Если рядом есть другие телочки спортивные, то Алена отдыхает.

Впрочем, сама Алёна рассказала, что такой пончик самому съесть невозможно – он слишком огромный. По словам тюменской дивы, она всего лишь три раза его откусила и отдала. Кому? Осталось тайной за семью печатями. Между тем, по признанию Алёны, пончики уже «принесли свои плоды».

- Пресс не появился там, где должен был появиться, зато появилось немножечко жира. Но я решу вопрос, - подчеркнула Водонаева.

Разобравшись с питанием, девушка немного поведала о том, что ещё посмотреть в парке «Юниверсал», помимо гигантских пончиков.

Алёна в парке Universal Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна в парке UniversalФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это уже третий поход в «Юниверсал» студию за этот приезд, но я же мама мальчика, поэтому все логично. Этот парк развлечений номер один у Богдана. Всегда ему сюда надо позарез. Я уже наизусть знаю все аттракционы и «неожиданные моменты». Хожу уже тупо в тапках, как дома, чтобы не уставали ноги. От меня приветы: идите на «Мумию» и «Трансформеров», а если хотите мокрые трусики (в прямом смысле) идите на «Динозавров». Парк Юрского Периода круто обновили, да и вообще здесь лучшие аттракционы. Лучшие. Ваша жируха из Спрингфилда (вымышленный город из «Симпсонов» - прим. ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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