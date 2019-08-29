«Не хватает плётки!»: Алёна Водонаева взбудоражила подписчиков платьем из чёрного латекса

Эпатажная тюменская модель, автор книги «Голая» Алёна Водонаева в очередной раз эпатировала своих подписчиков. На своей страничке в социальной сети 37-летняя дива поделилась видеороликом, на котором она щеголяет в обтягивающем платье и шляпке из чёрного латекса. По цензурным соображениям мы вам не можем показать видеокадры с фотосета (вы и сами их можете прекрасно найти на страничке Алёны), но скрины с удовольствием публикуем.

Фотосессия Алёны. Фото: скриншот InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна Водонаева в новой фотосессии.

Вероятнее всего, экс-участница «Дома-2» приняла участие в новой фотосессии, однако фото пока не готовы – проходят обработку. Нельзя не сказать о том, что пользователи «Инсты» остались в бурном восторге от «чёрной кошечки», «дивы» и «чёрной мамбы» в одном лице.

- Ох уж эти изгибы, грация... ПАНТЕРРРА!!

- Ну ващеее...черная кошка! Ноги, попа – шик!

- Не хватает только плётки. Богиня! – восхищаются подписчики.

- А фигура! Просто шикарно!!! Если уж я балдею от неё, представляю, как мужчины слюнки подбирают!

Что получилось. Фото: скриншот Instagram

Пока подписчики подбирали пола слюни от фотосета, сама Алёна призналась, что всё чаще публикует новости о себе не в ленте, а в сторис. Именно там девушка поведала о своём участии в интересном марафоне, правда, смысла пока не раскрыла. Зато рассказала о первом задании – чистке гардероба. Половину вещей она пообещала просто выбросить, а другую половину – отдать на благотворительность. Между тем, очередь к помойке уже собирается нехилая.

- Подскажите, пожалуйста, адрес той самой помойки, куда будут выброшены личные вещи. Я сегодня ночью туда прогуляюсь, - откровенничают подписчики.

Вещи пойдут на благотворительность и в утиль. Фото: скриншот InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что Алёна Водонаева разводится со вторым мужем.