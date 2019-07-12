Постриженная Алёна Шишкова стала похожа на Светлану Лободу

Тюменская модель, бывшая пассия Тимати Алёна Шишкова поделилась очередной фотографией в новом образе. Красотка, которая отправилась на съёмки возрождённого шоу «Форт Боярд», предстала перед подписчиками в стильной длинной юбке, яркой блузке и модных босоножках. Правда, пользователи обратили внимание отнюдь не на это. По мнению подписчиков Шишковой, девушка стала походить на «Суперзвезду» всея Руси Светлану Лободу.

В комментариях к фотографии поклонники отметили не только схожесть двух див, но и то, что «второй Лободы быть не может». Также Алёне досталось за то, что новая стрижка прибавила ей лет 15.

- Это как надо постараться, чтобы в 25 выглядеть на 40? – вопрошают пользователи.

Шишкову сравнили со Светланой ЛободойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После того, как подписчики увидели схожесть Лободы, в ход пошли и другие звёзды. Алёну сравнили с известной американской суперзвездой Тейлор Свифт и российской моделью, актрисой Сашей Лусс (которая сейчас блистает на экранах кинотеатров в фильме «Анна» Люка Бессона). Саму же Лободу сравнили с «императрицей» Ириной Аллегровой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что тюменская модель Алёна Шишкова по возвращении из Греции, где она отдыхала вместе со своей подругой Эммануэлой, решилась на летние эксперименты. Во время отдыха она повторила трюк Джейсона Стэтхема с открыванием бутылки, а перед этим выложила кровавое фото. Все подумали, что она подралась с Решетовой.